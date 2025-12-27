Habertürk
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer derbisi: Christopher Nkunku! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer derbisi: Christopher Nkunku!

        Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala İtalyan basınından Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Milan'dan Christopher Nkunku için girişimlere başlandığı ifade edildi.

        Giriş: 27.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:02
        1

        Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

        2

        Ülkemizde 2 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde, İtalyan basını Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

        3

        F.BAHÇE VE G.SARAY'IN NKUNKU YARIŞI!

        La Repubblica'nın haberine göre; şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku için girişimlere başladı.

        4

        MILAN'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

        Sezon başında 28 yaşındaki oyuncu için 38 milyon Euro ödeyen İtalyan ekibinin, bu transferde beklentisinin ise 35 milyon Euro olduğu aktarıldı.

        5

        EN CİDDİ TEKLİF TÜRKİYE'DEN!

        Juventus ve bazı Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiği belirtilen haberde, en ciddi tekliflerin F.Bahçe ve G.Saray'dan geldiği haberin detaylarında yer aldı.

        6

        Buna rağmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kıyasla transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.

        7

        Bu sezon Milan'da 14 maça çıkan Nkunku, 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve sadece 703 dakika sahada kaldı.

        8
