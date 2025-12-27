Habertürk
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!

        İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki eşi Fatma C.'yi görüntülü arayıp, 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan 32 yaşındaki Şiyar Alpaslan'ın tahliyesine edilen itiraz üzerine İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eski eşinin ve çocuklarının can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına hükmedip sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:28
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma C. (26), 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a (32) bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi Fatma C.'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.

        ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre Fatma C. emniyete gidip şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi.

        6.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6.5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

        YARGILAMA SÜRERKEN ÇİFT BOŞANDI

        Geçen mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi.

        Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'nce sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çift, bu arada boşandı.

        "ADLİ KONTROLLE TAHLİYE KARARI"

        16 Aralık'ta görülen davada sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı 31 Mart 2026'ya erteledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatları karara itiraz etti. Başkaca suçlardan hükümlü olan sanık bu sebepten tahliye edilmedi.

        "ADLİ KONTROL TEDBİRİ YETERSİZ"

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında itirazların kabulü ve sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına yönünde görüş bildirdi. Heyet, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, görüntü izleme tutanağı, yaşı küçük oğluna karşı silahla yaralamaya teşebbüs ve silahla tehdit suçundan cezalandırılması talebini değerlendirirken; sanığın adli sicil kaydına göre daha önceden silahla yaralama suçlarından sabıkasının bulunmasını dikkate aldı.

        Sanığın silahla yaralamaya teşebbüs suçunun mağduru çocuğun ve silahlı tehdit suçunun mağduru sanığın eşinin can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verip itirazın kabulüne hükmetti ve sanık yeniden tutuklandı.

        REDDİ HEYET TALEBİ

        Öte yandan mağdur avukatlarından Nevraz Sığın, reddi heyet talebinde bulundu. Sığın savunmasında “En baştan itibaren sanığın kasten öldürme suçunu işlemediğine yönelik görüşünü açık eden, ilk celsede tahliye kararı vererek müvekkilin yaşam hakkına yönelik tedbirleri almaktan imtina eden mahkeme heyetinin tarafsızlığı ortadan kaybolmuş pozisyondadır" ifadelerini kullandı.

