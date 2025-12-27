Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Urfa haberleri: Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!

        Şanlıurfa'da, kurye Ö.C.T., sipariş götürdüğü 25 yaşındaki H.T. ile kardeşi 24 yaşındaki M.E.T.'yi, yemekleri geç götürdüğü ve pos cihazının olmaması nedeniyle çıkan tartışmada, birçok yerinden bıçaklayıp yaraladı. Kaçan kurye yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:39 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.T. (24) ile ağabeyi H.T. (25) online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi.

        'POS' CİHAZI NEREDE

        DHA'daki habere göre siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı.

        İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.

        YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        KAÇAN KURYE GÖZALTINDA

        Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Ersoy: Milli formayı giymek gibi

        Türkiye'nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye&

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası