Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
Şanlıurfa'da, kurye Ö.C.T., sipariş götürdüğü 25 yaşındaki H.T. ile kardeşi 24 yaşındaki M.E.T.'yi, yemekleri geç götürdüğü ve pos cihazının olmaması nedeniyle çıkan tartışmada, birçok yerinden bıçaklayıp yaraladı. Kaçan kurye yakalandı
Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.T. (24) ile ağabeyi H.T. (25) online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi.
'POS' CİHAZI NEREDE
DHA'daki habere göre siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı.
İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.
YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAÇAN KURYE GÖZALTINDA
Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.