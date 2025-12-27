Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.T. (24) ile ağabeyi H.T. (25) online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi.

'POS' CİHAZI NEREDE

DHA'daki habere göre siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.

YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN KURYE GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.