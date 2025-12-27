2025'ten 2026'ya: Ünlülerin ağaç altı sıcaklığından sentetik yıldızlara geçiş

Sizi bilmem ama ben ağacın altında bir örnek pijamalı sıcak aile pozlarını iç ısıtıcı buluyorum. Geride bıraktığımız yılın son haftasında ünlülerden pijamalı manzaraları epey gördük.

Ünlü ailelerde tüm üyelerin katıldığı bu eğlenceli kutlama anları, peşi sıra gelen iyi dileklerle birlikte insanın içini umutla kaplıyor. Çünkü sahnede ya da ekranda başka bir role bürünseler de, tanıdığımız o isimlerin aile içinde oldukları hallerini yansıtmaları, gerçeklik hissini verme açısından değerli.

Jennifer Lopez ve ailesi

Bunları neden mi söylüyorum? Çünkü yeni gelen yılla birlikte daha fazla ‘sentetik ünlü’yle yolumuza devam edebiliriz de ondan.

Sanal oyuncular, yapay zekâ idolleri ve sentetik ünlüler, önümüzdeki yıl ekranları aydınlatacak gibi görünüyor. Bugün, Lil Miquela ve Noonoouri gibi bilgisayar tarafından üretilen pop yıldızları ve influencer'lar zaten sosyal medya akışlarının düzenli bir parçası. Gelecek yıl ve sonrasında, yeni yapay zekâ kişilikleriyle tanışmaya hazır olmalıyız.

Heidi Klum ve ailesi Yapay zekâyla üretilen fenomenlerin sosyal medyadan hayatlarını sergilemelerine, bazılarının oyunculuk ve modellik alanlarında kariyerlerini ilerletmelerine şahit olacağız. Yapay zekâ yetenek stüdyosu Xicoia tarafından yaratılan oyuncu Tilly Norwood, yapay zekânın işlerini elinden alabileceği endişesi taşıyan gerçek oyuncular tarafından protestolara neden oldu. Ancak şu bir gerçek ki, üretilmiş oyuncular, stüdyolar için, uygun fiyatlı ve esnek bir yetenek havuzuna erişim sağlayacak. Gerçek sınav 2026'da, izleyicilerin ne düşündüğünü öğrenmeye başladığımızda verilecek. Yapay zekâ ürünü pop yıldızı ve sosyal medya fenomeni Lil Miquela Spotify'da çok popüler Yapay zekâ kullanımına karşı direnç devam edecek olsa da özellikle ‘sentetik oyuncular’ gibi tartışmalı alanlarda 2026, büyük bir sıçrama getirebilir. 2025'te yayınlanan, ‘Breaking Bad’in yaratıcısından gelen ‘Pluribus’ dizisinin jeneriğinde şu sözlerin yer alması ilginçti: Bu dizi, insanlar tarafından yapılmıştır. 'Pluribus' dizisinin jeneriğinde 'Bu dizi insanlar tarafından yapılmıştır' notu düşüldü Bu, dizinin yapay zekâ araçlarına dayanmadığına dair bir nottu. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, yapay zekâyı asla kullanmayacağını söyledi. Beklenti o ki, hemen önümüzdeki yıl bu tür notları daha fazla görebiliriz. Çünkü gerçekle yapay olanı ayırt etmek pek kolay olmayacak gibi.