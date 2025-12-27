Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 2025'ten 2026'ya: Ünlülerin ağaç altı sıcaklığından sentetik yıldızlara geçiş

        2025'ten 2026'ya: Ünlülerin ağaç altı sıcaklığından sentetik yıldızlara geçiş

        Yıla veda zamanı geldi. Son haftada ünlü isimlerin ağaç altındaki pijama sıcaklığına bakarken, yapay pop yıldızlarının, sentetik oyuncuların yılına doğru giriş yapıyoruz. Gerçek sınav, 2026'da izleyicilerin ne düşündüğünü öğrenmeye başladığımızda verilecek

        Giriş: 27.12.2025 - 00:02 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sentetik yıldızlara geçiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sizi bilmem ama ben ağacın altında bir örnek pijamalı sıcak aile pozlarını iç ısıtıcı buluyorum. Geride bıraktığımız yılın son haftasında ünlülerden pijamalı manzaraları epey gördük.

        Ünlü ailelerde tüm üyelerin katıldığı bu eğlenceli kutlama anları, peşi sıra gelen iyi dileklerle birlikte insanın içini umutla kaplıyor. Çünkü sahnede ya da ekranda başka bir role bürünseler de, tanıdığımız o isimlerin aile içinde oldukları hallerini yansıtmaları, gerçeklik hissini verme açısından değerli.

        Jennifer Lopez ve ailesi
        Jennifer Lopez ve ailesi

        Bunları neden mi söylüyorum? Çünkü yeni gelen yılla birlikte daha fazla ‘sentetik ünlü’yle yolumuza devam edebiliriz de ondan.

        REKLAM

        Sanal oyuncular, yapay zekâ idolleri ve sentetik ünlüler, önümüzdeki yıl ekranları aydınlatacak gibi görünüyor. Bugün, Lil Miquela ve Noonoouri gibi bilgisayar tarafından üretilen pop yıldızları ve influencer'lar zaten sosyal medya akışlarının düzenli bir parçası. Gelecek yıl ve sonrasında, yeni yapay zekâ kişilikleriyle tanışmaya hazır olmalıyız.

        Heidi Klum ve ailesi
        Heidi Klum ve ailesi

        Yapay zekâyla üretilen fenomenlerin sosyal medyadan hayatlarını sergilemelerine, bazılarının oyunculuk ve modellik alanlarında kariyerlerini ilerletmelerine şahit olacağız.

        Yapay zekâ yetenek stüdyosu Xicoia tarafından yaratılan oyuncu Tilly Norwood, yapay zekânın işlerini elinden alabileceği endişesi taşıyan gerçek oyuncular tarafından protestolara neden oldu. Ancak şu bir gerçek ki, üretilmiş oyuncular, stüdyolar için, uygun fiyatlı ve esnek bir yetenek havuzuna erişim sağlayacak. Gerçek sınav 2026'da, izleyicilerin ne düşündüğünü öğrenmeye başladığımızda verilecek.

        Yapay zekâ ürünü pop yıldızı ve sosyal medya fenomeni Lil Miquela Spotify'da çok popüler
        Yapay zekâ ürünü pop yıldızı ve sosyal medya fenomeni Lil Miquela Spotify'da çok popüler

        Yapay zekâ kullanımına karşı direnç devam edecek olsa da özellikle ‘sentetik oyuncular’ gibi tartışmalı alanlarda 2026, büyük bir sıçrama getirebilir.

        2025'te yayınlanan, ‘Breaking Bad’in yaratıcısından gelen ‘Pluribus’ dizisinin jeneriğinde şu sözlerin yer alması ilginçti: Bu dizi, insanlar tarafından yapılmıştır.

        'Pluribus' dizisinin jeneriğinde 'Bu dizi insanlar tarafından yapılmıştır' notu düşüldü
        'Pluribus' dizisinin jeneriğinde 'Bu dizi insanlar tarafından yapılmıştır' notu düşüldü

        Bu, dizinin yapay zekâ araçlarına dayanmadığına dair bir nottu. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, yapay zekâyı asla kullanmayacağını söyledi.

        Beklenti o ki, hemen önümüzdeki yıl bu tür notları daha fazla görebiliriz. Çünkü gerçekle yapay olanı ayırt etmek pek kolay olmayacak gibi.

        Hatırlayalım; 2025'te, hem müzisyenlerin hem de şarkıların tamamen yapay zekâ ürünü olduğu Velvet Sundown adlı rock grubunun Spotify'da 1 milyon dinlenmeye ulaştığını gördük.

        İlk yapay zekâ oyuncusu Tilly Norwood
        İlk yapay zekâ oyuncusu Tilly Norwood

        Belli ki yeni yılda yapay zekâyı konuşma değil, tamamıyla içselleştirme aşamasına geçeceğiz. Zamanla yapay olan normalleşirken, insan dokunuşu değerli bir ayrıcalığa dönüşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'dan nükleer enerji ve kritik mineraller mesajı

        Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler" başl

        #Yapay Zeka
        #yılbaşı
        #yeni yıl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu