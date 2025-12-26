Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında: Peki o maçta ne oldu?

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi. REKLAM Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

O MAÇTA NELER YAŞANDI? 2024-2025 sezonunun 10. haftasında oynanan karşılaşma Samsunspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa önde kaparken, Samsunspor 2. yarı 4 gol bularak maçı çevirmişi. Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikada 2 penaltı atışından yararlanamamıştı. Ardından 31. dakikada Aytaç Kara, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş, Samsunspor ise 2. yarı 68. dakikadan sonra bulduğu 4 golle karşılaşmayı kazanmıştı. REKLAM

238 KİŞİ AYNI BAHİSİ YAPTI Kasımpaşa-Samsunspor maçında bir kullanıcının 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsi yaptığı görüldü. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin TL yatırdığı ve 1 Milyon 725 bin TL kazandığı aynı kuponu ise 238 kişinin daha oynadığı belirtildi.