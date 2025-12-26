Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında: Peki o maçta ne oldu?
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli, 2024-2025 sezonunda oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor. İşte bahis soruşturmasına giren Kasımpaşa-Samsunspor maçında yaşananlar...
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.
O MAÇTA NELER YAŞANDI?
2024-2025 sezonunun 10. haftasında oynanan karşılaşma Samsunspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa önde kaparken, Samsunspor 2. yarı 4 gol bularak maçı çevirmişi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikada 2 penaltı atışından yararlanamamıştı. Ardından 31. dakikada Aytaç Kara, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş, Samsunspor ise 2. yarı 68. dakikadan sonra bulduğu 4 golle karşılaşmayı kazanmıştı.
238 KİŞİ AYNI BAHİSİ YAPTI
Kasımpaşa-Samsunspor maçında bir kullanıcının 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsi yaptığı görüldü.
Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin TL yatırdığı ve 1 Milyon 725 bin TL kazandığı aynı kuponu ise 238 kişinin daha oynadığı belirtildi.
BAHİS OPERASYONU ANKARASPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI
Futbolda skandalın fitilini, 28 Nisan 2024'te oynanan oynanan ve iki takımın hiç şut çekmeden 0-0 bitirdiği Ankaraspor – Nazillispor maçına ilişkin şüpheli bahis hareketleri fitili ateşledi.
NELER YAŞANMIŞTI?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.
Nazilli Belediyespor karşısında alınan 0-0 beraberlikle, yedinci sıradaki Karacabey Belediyespor ile arasındaki farkı 6 puanda tutan Ankaraspor, ilk 6'yı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise, Ankaraspor ile oynayacağı maçtan önce 38 puanla küme düşme sınırının hemen üzerinde 15. sırada bulunuyordu. Aynı şekilde Nazilli'nin de en az 1 puanı hanesine yazdırması halinde, ligin son haftasında kümede kalmayı kesinleştirmiş olacaktı.
Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.
İKİ KULÜP BAŞKANI ANLAŞTI
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında savcılığın hazırladığı sevk yazısında, 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının berabere bitmesi için iki kulüp başkanının anlaşma yaptığı, bu anlaşmanın teknik heyete ve oyunculara da aktarıldığı belirtildi.
Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı.
Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024'te resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.