        Altın ve gümüşte yeni rekorlar - Altın Haberleri

        Altın ve gümüşte yeni rekorlar

        Altının ons fiyatı 4.531, gümüşün ons fiyatı ise 75 dolarla yeni tarihi zirvelerini gördü. Yurt içinde de gram altın 6 bin 237 liraya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:10
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi devam ediyor.

        Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı.

        Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de aynı şekilde rekor kırmaya devam ediyor. Gümüş fiyatı da sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gördü.

        Yurt içinde ise gram altın 6 bin 237 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın fiyatı 10 bin 263 lirayı buldu.

        Bugünkü yükselişlerle beraber altının ons fiyatı 2025 genelinde yüzde 20, gümüş fiyatı ise yüzde 160 artmış oldu.

        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'

        Kış aylarında en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu (78), karda çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girdi. (

