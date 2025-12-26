Altın ve gümüşte yeni rekorlar

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi devam ediyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de aynı şekilde rekor kırmaya devam ediyor. Gümüş fiyatı da sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gördü.

Yurt içinde ise gram altın 6 bin 237 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın fiyatı 10 bin 263 lirayı buldu.

Bugünkü yükselişlerle beraber altının ons fiyatı 2025 genelinde yüzde 20, gümüş fiyatı ise yüzde 160 artmış oldu.