Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çalıntı araç sürücüsü kırmızı ışıkta duran motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon’un Akçaabat ilçesinde çalıntı araç sürücüsü kırmızı ışıkta duran motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden oldu.

        ARKADAN HIZLA ÇARPTI

        Alınan bilgilere göre, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde dün gece bir akaryakıt istasyonunda sürücünün yakıt almak için araçtan indiği sırada E.Y. (22) isimli genç araca binerek olay yerinden kaçtı. Çaldığı otomobille Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesine gelen E.Y. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kırmızı ışıkta durarak yeşil ışığın yanmasını bekleyen 61 AHP 145 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Altunay’a (24) arkadan hızla çarptı.

        REKLAM

        30 METRE SÜRÜKLENDİ

        E.Y. çarpmanın etkisi ile yaklaşık 30 metre ileriye sürüklenirken, genç kurye olay yerinde hayatını kaybetti.Kazanın ardından yakalanan E.Y.’nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu, çeşitli suçlardan da sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        E.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boş dairede kadın cesedi bulundu

         Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.

        #Son dakika haberler
        #trabzon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?