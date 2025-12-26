Habertürk
        TÜİK açıkladı: 2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        TÜİK açıkladı: 2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Bu yıl zirai don ve kuraklık sonucu bitkisel üretiminde ciddi kayıplar yaşandı. TÜİK verilerine göre, bitkisel üretim, bu yıl 2024'e göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 9, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,9, sebzelerde yüzde 0,9 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:19
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, üretim miktarları 2025'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 9, sebzelerde yüzde 0,9, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,9 geriledi.

        Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 19,6 milyon ton üretim yapıldı.

        TAHIL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 12,3 AZALDI

        Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 12,3 azalarak yaklaşık 34,2 milyon ton oldu.

        Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 13,7 azalarak 17,9 milyon ton, arpa üretimi yüzde 25,9 azalarak 6 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 20,9 azalarak yaklaşık 203 bin ton, yulaf üretimi yüzde 26,3 azalarak yaklaşık 288 bin ton, mısır üretimi ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

        Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla yaklaşık 413 bin ton, 247 bin ton ve 250 bin ton olarak hesaplandı. Yumru bitkilerden patates ise geçen yıla göre yüzde 7,2 azalarak 6,4 milyon ton üretildi.

        Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 17,4 azalarak yaklaşık 149 bin tona, ayçiçeği üretimi yüzde 11,8 azalışla yaklaşık 1,9 milyon tona geriledi.

        Şeker pancarı üretimi yüzde 2 azalarak yaklaşık 22 milyon ton olarak gerçekleşti.

        MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARI YILLIK BAZDA YÜZDE 30,9 DÜŞTÜ

        Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 0,9 azalışla 33,3 milyon ton olarak belirlendi.

        Sebzeler grubu ürünlerinden karpuzda yüzde 6,7, kuru soğanda yüzde 9,8, sivri biberde yüzde 1,8 üretim artışı, domateste yüzde 7,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,7, hıyarda yüzde 2 üretim azalışı oldu.

        Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 30,9 düşüşle yaklaşık 19,6 milyon tona geriledi.

        Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 48,3, çilekte yüzde 1,9, şeftalide yüzde 46,1, nektarinde yüzde 44,1, kirazda yüzde 70,6, üzümde yüzde 27,5 ve narda yüzde 10,2 azaldı.

        Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 5,8'lik artış olurken portakalda yüzde 17,5, limonda yüzde 34,4 üretim azalışı kayıtlara geçti. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 38,5, cevizde yüzde 38,2, Antep fıstığında yüzde 61,5 üretim azalışı oldu.

        Muz üretiminde yüzde 1,2, zeytin üretiminde yüzde 34,7 azalış gerçekleşti.

        SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ AZALDI

        Süs bitkileri üretim miktarı 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 1,4 azaldı.

        Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçeklerin yüzde 66,4, diğer süs bitkilerinin yüzde 33,6 paya sahip olduğu görüldü.

        Geçen yıla göre kesme çiçek üretiminde yüzde 5,8 azalış, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 8,7 oranında artış gerçekleşti.

