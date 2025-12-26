Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!

        Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesindeki işletmeden safkan Arap taylarının kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı. Kaçan 19 atın, 9'unun yakalandığı bildirildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen yarış atlarının dün akşam bilinmeyen bir sebeple ahırlardan kaçtığı belirtildi.

        "19 ATIN 9'U YAKALANDI"

        AA'daki habere göre açıklamada şunlar kaydedildi: "İşletme müdürlüğü ve Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerin termal dronlar ile arama kurtarma çalışmaları sonucu kaçan 19 atın 9'u yakalanmıştır.

        "6 AT TELEF OLDU, 4 AT YARALI"

        Kara yoluna çıkarak trafik kazasına neden olan 6 at telef olmuş, 4 at ise yaralı olarak yakalanarak tedavi altına alınmıştır. Atların kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, sağlık kontrolü altına alınmıştır.

        Meydana gelen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne kedi, çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çaya düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Bu arada, anne kedinin yavruyu kurtarma çalışmaları boyunca ekiplerin yanında beklediği görüldü. (AA)

        #Malatya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü