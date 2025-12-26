Habertürk
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı! İddia: Yasak aşk!

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede, çöp poşetinde cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı 27 yaşındaki S.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 07:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:23
        Diyarbakır'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

        ÇÖP POŞETİNDE CESEDİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

        Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        SİTENİN KAPICISI GÖZALTINDA

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

        "YASAK İLİŞKİ" İDDİASI

        S.K.’nin, Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü. S.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

