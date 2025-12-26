Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!

Diyarbakır'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

ÇÖP POŞETİNDE CESEDİ BULUNDU

DHA'daki habere göre boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SİTENİN KAPICISI GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

"YASAK İLİŞKİ" İDDİASI

S.K.’nin, Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü. S.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.