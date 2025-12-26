Turkcell Genel Müdürü Koç: Türkiye'ye ilk hiper ölçekli veri merkezini getiriyoruz

Turkcell Genel Müdürü Taha Koç, şirketin 2026 vizyonuna ve Türkiye’nin dijital geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu. 5G teknolojisinden Google Cloud ile yapılan dev iş birliğine, yenilenebilir enerji yatırımlarından Togg’un geleceğine kadar birçok konuya değinen Koç, Türkiye'yi bölgenin veri ve teknoloji üssü yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Bloomberg HT yayınına katılan Koç, Ankara'da yapılacak veri merkeziyle ilgili de bilgiler verdi.

Ankara’da kurulacak ve üç ayrı yedekli merkezden oluşacak bu "hiper ölçekli" veri merkezinin toplam değeri 3 milyar dolar olarak açıklandı. Bu yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell, 2 milyar dolarını ise Google Cloud üstlenecek. 2028 yılında hizmete girmesi planlanan merkez, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını sağlarken, ülkeyi Frankfurt, Amsterdam ve Londra gibi küresel bir veri köprüsü haline getirecek.

REKLAM

ENERJİ İHTİYACINA 240 MİLYON DOLAR YATIRIM

Turkcell, enerji ihtiyacını karşılamak için yeşil enerjiye 240 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Van, Karaman ve Urfa’daki güneş santralleri ile İzmir’deki rüzgar santrali sayesinde, tüketilen enerjinin öz kaynaklarla karşılanması hedefleniyor. Mevcut 63 MW olan kapasitenin kısa sürede 200 MW’a çıkarılması planlanıyor.