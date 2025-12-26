Turkcell Genel Müdürü Koç: Türkiye'ye ilk hiper ölçekli veri merkezini getiriyoruz
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Bloomberg HT'de verdiği özel söyleşide Ankara'da yapılacak veri merkeziyle ilgili bilgiler verdi. Ankara'da kurulacak ve üç ayrı yedekli merkezden oluşacak bu "hiper ölçekli" veri merkezinin toplam değeri 3 milyar dolar olarak açıklandı. Bu yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell, 2 milyar dolarını ise Google Cloud üstlenecek.
Turkcell Genel Müdürü Taha Koç, şirketin 2026 vizyonuna ve Türkiye’nin dijital geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu. 5G teknolojisinden Google Cloud ile yapılan dev iş birliğine, yenilenebilir enerji yatırımlarından Togg’un geleceğine kadar birçok konuya değinen Koç, Türkiye'yi bölgenin veri ve teknoloji üssü yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Bloomberg HT yayınına katılan Koç, Ankara'da yapılacak veri merkeziyle ilgili de bilgiler verdi.
Ankara’da kurulacak ve üç ayrı yedekli merkezden oluşacak bu "hiper ölçekli" veri merkezinin toplam değeri 3 milyar dolar olarak açıklandı. Bu yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell, 2 milyar dolarını ise Google Cloud üstlenecek. 2028 yılında hizmete girmesi planlanan merkez, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını sağlarken, ülkeyi Frankfurt, Amsterdam ve Londra gibi küresel bir veri köprüsü haline getirecek.
ENERJİ İHTİYACINA 240 MİLYON DOLAR YATIRIM
Turkcell, enerji ihtiyacını karşılamak için yeşil enerjiye 240 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Van, Karaman ve Urfa’daki güneş santralleri ile İzmir’deki rüzgar santrali sayesinde, tüketilen enerjinin öz kaynaklarla karşılanması hedefleniyor. Mevcut 63 MW olan kapasitenin kısa sürede 200 MW’a çıkarılması planlanıyor.
Şirketin bir diğer önemli yatırımı olan Togg konusunda ise Koç, Turkcell’in %23 hisse payı ile projenin en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurguladı. Togg’u bir "e-mobilite platformu" olarak gördüklerini belirten Koç, araçların otonom sürüş özelliklerinin artmasıyla birlikte veri tüketiminin ve buna bağlı karlılığın da artacağını ifade etti.
Gelecek 5 yılda telekomünikasyon sektöründeki büyümenin geleneksel yöntemlerden ziyade fintech (Paycell, Financell) ve bulut bilişim alanlarından geleceği öngörülüyor. Özellikle 5G’nin makineler arası iletişim (IoT), akıllı şehirler ve otonom araçlar için sunduğu imkanlar, Turkcell’in yeni gelir lokomotiflerini oluşturacak.