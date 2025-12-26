Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
Sivas'ta, ağabeyi 32 yaşındaki Gökhan Doğruyol ile tartışma yaşayan kardeşi 31 yaşındaki Cihan Doğruyol arasındaki kavga kanlı bitti. Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Katil kardeş ilk ifadesinde; "ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü" söyledi. Cihan Doğruyol, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı
Sivas'ta acı olay, dün saat: 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi.
KARDEŞ KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
DHA'daki habere göre aynı evde oturan Cihan Doğruyol (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbarla gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, kurtarılamadı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası kaçan Cihan Doğruyol, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalanarak sorguya alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol'un, ilk ifadesinde; "ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü" söylediği belirtildi. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde cinayetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Diğer yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Gökhan Doğruyol'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökhan Doğruyol, cuma namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cihan Doğruyol, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.