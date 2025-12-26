Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade! Sivas'ta, ağabeyi 32 yaşındaki Gökhan Doğruyol ile tartışma yaşayan kardeşi 31 yaşındaki Cihan Doğruyol arasındaki kavga kanlı bitti. Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Katil kardeş ilk ifadesinde; "ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü" söyledi. Cihan Doğruyol, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:41

