        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!

        Kadın cinayetleri vahşeti bitmek bilmiyor. Karaman'da yaşanan olayda 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya, boşanma aşamasında olan ve kendisini konuşmak çağıran eşi Mithat Sancar ile görüşmek için evine gitti. Kızlarından haber alamayan ailenin ihbarıyla genç kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:18
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Karaman'da konuşma bahanesi ile eve çağırdığı boşanma aşamasındaki Fatma Çetinkaya'yı (22) boğan Mithat Çetinkaya (24), tavana bağladığı iple intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyip, ailesinin evine yerleşen Fatma Çetinkaya'yı, dün eşi Mithat Çetinkaya telefonla aradı.

        Mithat Çetinkaya, anlaşmalı açılan boşanma davası ile ilgili avukatla görüşmeleri gerektiğini, bu nedenle öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı.

        2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti. Bir süre sonra kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

        Adrese gidip, itfaiyeden yardım isteyen ekipler, evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. İncelemede; Mithat Çetinkaya'nın eşi Fatma Çetinkaya'yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiğini belirledi. Çiftin cesetleri, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin inceleme sürüyor.

