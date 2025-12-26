İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
Soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken kritik bir uyarı geldi. İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İşte kar yağışı beklenen kentlerimiz...
İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.
CUMARTESİ DE SÜRECEK
DHA'daki habere göre 27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.
ULAŞIMDA AKSAMAYA DİKKAT
Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.