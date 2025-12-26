Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye son asrın en büyük sağlık krizi olan Coronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu. Sağlık altyapısı önemini bir kez daha tecrübe ettik. Sağlık kuruluşlarımız salgını yönetmede kritik görevler üstlendi.

6 Şubat depremlerinde de benzer durum yaşadık. Hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi külfet oluşturmadan halkımıza sundu.

Türkiye öncü bir ülke olduğunu defalarca gösterdi. Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da kıvanç duyuyoruz.

ÖZEL-KAMU İŞBİRLİĞİNE ELEŞTİRİLERE YANIT

Nedense birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 70'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamu ile işbirliği içinde yol, köprü yapar bunlar anında kötülemeye başlar.