Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye öncü bir ülke olduğunu defalarca gösterdi. Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da kıvanç duyuyoruz" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Türkiye son asrın en büyük sağlık krizi olan Coronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu. Sağlık altyapısı önemini bir kez daha tecrübe ettik. Sağlık kuruluşlarımız salgını yönetmede kritik görevler üstlendi.
6 Şubat depremlerinde de benzer durum yaşadık. Hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi külfet oluşturmadan halkımıza sundu.
Türkiye öncü bir ülke olduğunu defalarca gösterdi. Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da kıvanç duyuyoruz.
ÖZEL-KAMU İŞBİRLİĞİNE ELEŞTİRİLERE YANIT
Nedense birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 70'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamu ile işbirliği içinde yol, köprü yapar bunlar anında kötülemeye başlar.
Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda özel sektörümüzle işbirliği içinde ülkemize kazandırdığımız her yatırımla bunlarla çok sık muhatap olduk. Asıl kamuculuk, sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip halkın hayatını daha huzurlu hale getirmektir.
SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLAR
Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden birisi sağlıktır. Sağlık hizmetlerinin standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik Aile hekimliği sistemimizle, devlet hastanelerimiz, özel hastanelerimize ve üniversite hastanelerimizle güçlü bir altyapı oluşturduk.
SAĞLIK TURİZMİ
Ülkemizin sağlık turizminde ciddi ivme yakaladığını görüyoruz. Her yıl milyonlarca misafirimiz hastalığının şifasını ülkemizde arıyor. 2025'in 3. çeyrek verilerine göre; yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak için gelen kişi sayısı 1,1 milyona ulaştı. Gelirimiz ise 2 milyar 2 milyon dolara yaklaştı. Saç ekimi başta olmak üzere estetikle ilgili pek çok alanda İstanbul marka haline geldi.
Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa, tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz. Kimse ülkemizin itibarına zarar veremez, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını tehlikeye atamaz.