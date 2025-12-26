Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak

Türkiye’de iki farklı şehirde, biri genç bir kadın diğeri çocuk olan iki hasta, anestezi sonrası ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Anestezi sonrası 24 yaşındaki Sara Çelik hayatını kaybederken, 2 yaşındaki Mehmet Alper Eroğlu'nun kalbi durdu, entübe edildi.

Sara Çelik

ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uzun süredir yürümekte zorluk çeken Sara Çelik, sol kalça kemiğindeki ağrı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. 1 Kasım’da kalça kemiği çıkığı teşhisiyle ameliyata alınan Sara, anestezinin ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirtilen Sara, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, kurtarılamadı. Ailesi, olayda özel hastanenin ihmalleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"SAĞ OLARAK GİRDİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜ ÇIKTI"

Sara Çelik’in annesi Beşire Çelik, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını isteyerek, “Benim kızım sapasağlamdı, hiçbir şeyi yoktu. Sadece sol kalça kemiğinde ağrı vardı. Onu hastaneye götürdük, kalça çıkığı ameliyatı yapacaklardı. Herhangi bir hastalığı da yoktu. Sağ olarak girdiği hastaneden ölüsü çıktı. Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce ‘Kalp krizi geçirmiş’ dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, sapasağlamdı. Burada ihmal var, ben şikayetçiyim ve onları Allah’a havale ediyorum. Allah onun hakkını bırakmasın. Ben onlardan şikayetçiyim. Benim canım yandı, kızım öldü, başka kimsenin canı yanmasın. Onun için söylüyorum, bu ihmaller cezasız kalmaması lazım. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekenin yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum. Sabah, akşam ağlıyorum. Kızım sapasağlamdı, kızımı öldürdüler. O benim kızımdı, arkadaşımdı, her şeyimdi. Onsuz sabrım gelmiyor. Onu ne zorluklarla büyüttüğümü herkes biliyor. Bir bebek gibi ona bakıyordum, ona hakkımı helal ediyorum. Onu Allah’a emanet ediyorum” dedi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ" Sara’nın ağabeyi Ömer Faruk Çelik ise kardeşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Kardeşim kalça çıkığı ameliyatı olacaktı. Özel hastane ile görüştük, ‘basit bir operasyon’ deyip ameliyat günü verdiler. 1 Kasım’da hastaneye yatışını yaptık. Onu ameliyata aldılar, ameliyat hazırlığı yapılırken bize gelip kalbinin durduğunu ve her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Ameliyat başlamadan önce doktorlar dışarıda çay, kahve içiyordu. Anestezi doktoru orada değildi, işlerini teknikerlere bırakmışlardı. ‘Mavi kod’ dediler, tabii biz mavi kod nedir bilmiyorduk. Doktorlar koşmaya başladılar, sonra kardeşimin kalp krizi geçirdiğini söylediler. Boğazını deldiklerini ve içine tüp bıraktıklarını söylediler. Sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ettiler. Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, bize basit bir ameliyat dediler. Sözlerine güvenerek kardeşimi onlara teslim ettik. Diri koyduk, ölü çıkardık. Onları devletime ve Allah’a havale ediyorum. Kaçak çalıştırdıkları bir doktor var, Bitlis’ten gelip ameliyatlara giriyor. Vergi vermemek için de elden para alıyorlar. Doktorlar başta olmak üzere hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar takip edeceğim, bu işin peşini bırakmayacağım” diye konuştu.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR" Ailenin avukatı Yusuf Onay da adli ve idari soruşturma sonrasında ihmali bulunan kişi veya kişilerin cezalandırılacaklarını belirterek, "Sara Çelik'in vefatı ile ilgili adli süreç, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş durumda. Biz olayla ilgili ihmali bulunan kişilerin soruşturulması ve varsa bir ihmalin ortaya çıkarılması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma şu an derdest olmakta olup titizlikle devam etmektedir. Aynı zamanda adli bir şikayette de bulunduk. İşin adli boyutu da ayrı bir tarafta soruşturulmakta, bu ihmalde ihmali bulunan kişi veya kişiler her kimse adli ve idari soruşturma sonrasında ortaya çıkacaktır. Soruşturma sonrası bu kişilerin cezalandırılması ve hukukun tesis edileceğine olan inancımız tamdır" ifadelerını kullandı. İddialar üzerine DHA muhabirinin görüştüğü hastanenin müdürü ise izinli olduğunu ve konuyla hastane avukatının ilgilendiğini söyledi. Hastane avukatı ise görüşme talebine olumsuz yanıt verdi. Mehmet Alper Eroğlu ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU, YATALAK OLDU Bir acı haber de Adana'dan geldi. Fadime Eroğlu (40) ile eşi Hamza Eroğlu'nun (46) ikinci çocukları Mehmet Alper (2), doğuştan iki kulağında da işitme kaybıyla dünyaya geldi. Eroğlu ailesi, oğullarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne başvurdu. Burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını olan ve başarıyla geçiren Mehmet Alper Eroğlu'na ikinci kulağına yapılacak işlem için ameliyat günü verildi. 18 Kasım'da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu. Doktorların müdahalelerin ardından entübe edilen Mehmet Alper Eroğlu, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Eroğlu ailesi, olaya ilişkin hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"AMELİYATHANEDE HİÇBİR HAZIRLIK YOKTU" Ameliyathaneye kadar oğluna eşlik ettiğini ve gün boyu ihmaller zincirine şahit olduğunu ileri süren Hamza Eroğlu, "Ameliyatın bir gün öncesi bize, sabah erken saatte gelmemiz gerektiği, çocuğa serum verileceği ve ameliyatın öğle saatinde olacağı söylendi. Sabah 07.00'de hastanedeydik, 10.00'da ameliyathaneye geçtik ama 2 saat de burada bekledik. Bu sürede çocuk açtı ve serum da vermediler. Bizi ameliyathaneye aldılar. Hiçbir hazırlık yoktu. Işıkları yakıp, çocuğu yatağa yatırdılar. Damar yolunun açık olmadığı dahi o anda fark edildi. Orada görevli doktor birçok kez 'Gaz verelim' diye uyarmasına rağmen anestezi teknikeri çocuğum ağlarken, beyaz renkteki o iğneyi vurdu. Bu sırada çocuğum ağlıyordu, direkt gözlerini kapattı" diye konuştu. BABADAN 'YETERSİZ DOKTOR VE EKİPMAN' İDDİASI O sırada dışarı çıkarıldığını anlatan Eroğlu, "KBB uzman doktorları da orada hiç yoktu. Uzman doktor olmadığını ve çocuğumun herhangi bir cihaza bağlı olmadığını ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat sonrası beni arayıp komplikasyon geliştiğini ve çocuğumun yoğun bakımda olduğunu söylediler. Ben orada yetersiz ekipman ve doktor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk ameliyatında yine ben, bizzat şahit oldum ki bekleme odasında anestezi uzmanı çocuğumla konuştu, sevdi. Ona ameliyathaneye kadar eşlik etti, kendi nezaretinde çocuğumu uyuttu. Ameliyathanede ise 7-8 kişilik bir ekip hazır bekliyordu ama bu kez karga tulumba çocuğumu yatırıp anestezi yaptılar. Ameliyathanede ise sadece 2 kişi vardı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM "OĞLUM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GELDİ, YATALAK OLDU" Fadime Eroğlu ise gözyaşları içinde oğlunun basit bir operasyon için girdiği ameliyattan, yatalak halde çıktığını belirterek, “Oğlum işitme kaybıyla dünyaya geldi. Mayıs ayında sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını oldu. İkinci ameliyat için 18 Kasım’da oğlumla birlikte hastaneye güle oynaya geldik çünkü daha önce yaşadığımız için 1 gün yatış sonrası evimize gittiğimiz basit bir operasyondu. Ameliyata girdikten kısa süre sonra eşimi arayıp, ‘Oğlunuz yoğun bakımda’ dediler. Oğlumu entübe etmişler. Ben oğlumu o halde görünce şok oldum. Hiçbir hastalığı, engeli yoktu. Şu an bakıma muhtaç bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Oğlumu buraya sağlıklı bir şekilde getirdim ama şu an yatalak, hiçbir tepki yok, beni tanımıyor. Öylece yatıyor ve acı çekiyor. Oğlum gözümün önünde eriyor. Ben şehit kardeşiyim. Ağabeyim bu millet için canını verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, aile yılıymış ama benim ailemi mahvettiler. İhmal varsa tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.