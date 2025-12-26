Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Pazar' tartışması büyüyor: Marketler pazar günü kapanacak mı? GPD: İstihdamı yüzde 14 seviyesinde azaltır - İş-Yaşam Haberleri

        'Pazar' tartışması büyüyor... GPD: İstihdamı yüzde 14 seviyesinde azaltır

        Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun zincir marketlerin pazar kapalı kalması konusunda sektör temsilcilerinin mutabakata vardığını açıkladı. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ise bu yönde bir kararları ya da görüş birliklerinin bulunmadığını bildirirken bir itiraz da zincir marketlerin temsil eden Gıda Parakendicileri Derneği'nden geldi. Dernek, bu konuda bir görüş birliği bulunmadığını açıklayarak, "Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:06
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin pazar günü kapanıp kapanmayacağı tartışmaları sürüyor. Bu tartışma perakende sektörünü ikiye böldü.

        Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle düzenledikleri çalıştayda sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.

        Market zincirlerinin pazar günü kapalı olması yönündeki bu 'mutabakat' açıklamasına sektörün önemli temsilcilerinden olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) itiraz geldi.

        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz

        Ardından bir açıklama da Yönetim Kurulunda Migros Bim CarrefourSA ve A 101 yöneticilerin yer aldığı Gıda Perakendecileri Derneği'nden (GDP) geldi. Dernek, sektörün, zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili anlaşmaya vardıkları haberine dair bu doğrultuda bir görüş birliği bulunmadığını belirterek, "Mevcut durumda işletmeler, haftanın 7 günü faaliyet göstermek üzerine kurulu bir sistem yürütmekte, çalışan sayılarını da buna göre ayarlamaktadırlar. Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir" denildi.

        Gıda Perakendecileri Derneği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

        "Ülkemizde gıda perakendesinde faaliyet gösteren ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktasını ve sektörde istihdam edilen 465 bin çalışanı temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği olarak; bugün çeşitli basın yayın organlarında çıkan sektörün, zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili anlaşmaya vardıkları haberine dair bu doğrultuda bir görüş birliğimiz olmadığını kamuoyuna önemle arz ederiz.

        Üyesi olduğumuz, organize perakendenin %90’ının üzerinde bir temsiliyete sahip Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun da yapmış olduğu açıklama bağlamında, teknik verilerin tamamı göstermektedir ki haftanın bir günü gerçekleşecek bir kapanma hem istihdamda hem kayıtlı ekonomide oldukça büyük ve onarılması güç yaralara neden olacaktır.

        Yaklaşık 5 bin satış noktası ile tüm sektörü temsil etmekten uzak olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun, sektörü, ülke ekonomisini ve en önemlisi tüketicileri olumsuz etkileyecek bu konuda, tüm sektör adına açıklama yapmış olmasının son derece yanlış olduğunu ifade etmek isteriz.

        Ekonomimizin daha da güçlenmesi gereken bir dönemde, daha çok çalışmak yerine çalışma gününü azaltıcı bir tavsiyede bulunulması ve bunun etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemesi kabul edilebilir değildir.

        Mevcut durumda işletmeler, haftanın 7 günü faaliyet göstermek üzerine kurulu bir sistem yürütmekte, çalışan sayılarını da buna göre ayarlamaktadırlar. Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir.

        "İSTİHDAM KAYIPLARI ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK"

        Çalışma günlerine getirilecek kısıtlama hem kısa hem de uzun vadede istihdamı son derece olumsuz etkileyecek, işletmeler işe alımlarını da doğal olarak sınırlandıracaktır. Ayrıca sadece perakendede değil doğrudan ve dolaylı olarak perakende sektörü ile etkileşim içerisinde olan başta üretim ve lojistik sektörleri olmak üzere birçok sektörde de istihdamın azalmasına neden olacaktır. Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir. Tedarik zinciri ve tüm paydaşlar düşünüldüğünde olası istihdam kayıpları çok daha yüksek olacaktır.

        Çalışma günlerine gelecek bir kısıtlama, tedarik zincirinde de önemli bir aksamaya sebebiyet verecektir. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinde zincirin bozulması, ürün kayıpları noktasında dünya ortalamalarının çok üzerinde kayıplarımız olduğu göz önüne alındığında üreticiler, tüketiciler ve enflasyon etkileri olarak ekonomiyi olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır.

        "HAFTANIN 7 GÜNÜ, GÜNÜN 24 SAATİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILABİLDİĞİ GERÇEĞİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

        Alışveriş günlerinin kısıtlanması tüketici mağduriyetine sebep olacaktır. Bu şekilde tüketicinin, ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma, farklı alternatif ve çeşitlilik içinde seçme hakları elinden alınmış olacaktır. Bu, özellikle ekonomik yönden alım gücü düşük olan tüketicinin son derece aleyhine bir durum ortaya çıkarmış olacaktır. Ayrıca, kısıtlama önerilirken; günümüzde dijitalleşmenin geldiği noktada, haftanın 7 günü, günün 24 saati internet üzerinden alışveriş yapılabildiği gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır."

