        Marketlerin pazar günü tatil olmasına itiraz - İş-Yaşam Haberleri

        Marketlerin pazar kapanmasına itiraz: Karar ya da görüş birliği yok

        Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun zincir marketlerin pazar kapalı kalması konusunda sektör temsilcilerinin mutabakata vardığını açıkladı. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ise bu yönde bir kararları ya da görüş birliklerinin bulunmadığını bildirdi. TAMPF açıklamasında "Sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler; haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 21:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:37
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle düzenledikleri "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştayda sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.

        Market zincirlerinin pazar günü kapalı olması yönündeki bu 'mutabakat' açıklamasına sektörün önemli temsilcilerinden olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) itiraz geldi.

        TAMPF, konuya ilişkin yaptığı açıklamada zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararları ya da görüş birliklerinin bulunmadığını bildirdi.

        "FİYAT İSTİKRARI ÜZERİNDE OLUMSUZ BASKI OLUŞTURUR"

        Söz konusu yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler; haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır.

        Bunun yanı sıra, söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır. Bu durum, üretimden lojistiğe kadar uzanan tüm değer zincirini olumsuz etkileyecektir.

        Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır.

        Bu çerçevede, Pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz."

        "GÜÇLÜ AİLE İÇİN ŞART"

        TPF Başkanı Ömer Düzgün ise bugün yaptığı açıklamada güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

        "Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."

