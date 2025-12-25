25 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...
* Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mahkeme tarafından imza şartı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
* Esnaf ve perakendeciler anlaştı! Pazar günleri marketler kapalı olabilir: Gözler bakanlıkta
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın, hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz
* Trabzonspor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu transfer listesine aldı
* Şarkıcı Hadise, spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı 'hakaret' davasını kazandı