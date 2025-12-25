Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 25 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Aralık 2025 - 17:16 Güncelleme: 25 Aralık 2025 - 17:23

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mahkeme tarafından imza şartı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        * Esnaf ve perakendeciler anlaştı! Pazar günleri marketler kapalı olabilir: Gözler bakanlıkta

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın, hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz

        * Trabzonspor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu transfer listesine aldı

        * Şarkıcı Hadise, spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı 'hakaret' davasını kazandı

        BAKMADAN GEÇME

        Sadettin Saran, stat önünde bekleyen taraftarları selamladı
        Sadettin Saran, stat önünde bekleyen taraftarları selamladı
        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu
        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu
        Çocukları, boşandığı eşi tarafından öldürülen anne: Ben bu acıya nasıl dayanırım
        Çocukları, boşandığı eşi tarafından öldürülen anne: Ben bu acıya nasıl dayanırım
        İlk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi
        İlk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi