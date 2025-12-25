Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:03
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi Arda Emre Kandil ile Eldivan ilçesinde 2023'te arazi çalışması sırasında Osmanlı engereği ile karşılaştı.

        Türe ait 3 yılanı öğrencisiyle gözlemleyen Bozkurt, konuyla ilgili bilimsel çalışma yaparak, Osmanlı engereğinin Çankırı'da ilk kez kayda geçtiğini, türün yayılış sahasının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğunu tespit etti.

        Bu çalışma, Journal Of Animal Diversity adlı bilimsel dergide yayımlandı.

        Doç. Dr. Bozkurt, araştırmalarında, türün yayılış sahasının yaklaşık 100 kilometre uzadığını fark ettiklerini söyledi.

        Türü, küresel iklimsel değişiklikler için yapılan ekolojik niş (yaşam alanı) modellemesi ile analiz ettiklerini, gelecekte dağılış sahasının kaybolabileceğini anlatan Bozkurt, bu nedenle Çankırı'daki yeni kaydın önem taşıdığını belirtti.

        Daha sonra yaptıkları arazi çalışmalarında da bu alanda türe ait bireyler ile yavru bireyleri gözlemlediklerine işaret eden Bozkurt, "Tür, zehirli ve 1 metreye kadar büyüyebilen bir yılan ama insanlar için çok tehdit oluşturmuyor. Çünkü daha çok gece ve sabaha karşı çok erken saatlerde aktif. Çankırı, türün dünyadaki dağılış sahasının en kuzeydoğusu oluyor, sınır bir bölge. O nedenle korunması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

        Türün Türkiye'de Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Trakya'da görüldüğüne dikkati çeken Bozkurt, "Ülkemiz dışında Yunanistan'da çok dar bir dağılışı var. Dağılışının yaklaşık yüzde 90'lık kısmı ülkemizde bulunuyor diyebiliriz. Türle ilgili kayıtları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ilettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü gözlem yaparak bu türü koruma altına alabilir" dedi.

        "ZEHİRLİ BİR YILAN FAKAT İNSANLARA KARŞI SALDIRGAN DEĞİL"

        Yılanla ilgili bilgi veren Bozkurt, "Başı üçgen, göz bebekleri dikey, sırtında zikzak şeklinde desen var. Kuyruğu kısa ve küt, vücudu boyuna göre oldukça kalın ve bir metreye kadar büyüyebiliyor. En belirgin özelliği, başın üçgen ve sırtında zikzak şeklinde şeridin olması" diye konuştu.

        Bozkurt, sürüngenlerin, özellikle zehirli yılanların insanlar için hastalık oluşturabilecek farelerle mücadelede etkin görev aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tür zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil. Hatta insanları gördüğünde ilk önce uyarı olarak 'tıslama' sesi çıkarır. Çok yakınına giderseniz, üstüne basarsanız sizi ısırmaya çalışır. Hem haşerelere karşı koruyucu olması hem de insanlara karşı zararlı olmaması nedeniyle insanların yılanları gördüklerinde öldürmemesi, onların korunması önemli."

        #osmanlı engereği
        #Çankırı
