        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!

        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!

        Mersin'de 12 yaşındaki öğrencinin vurduğu okul müdürü Ender Kara, yoğun bakımdan çıktı. Normal servise alınan Kara'yı, Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:51
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), yoğun bakımdan çıktı.

        DHA'nın haberine göre normal servise alınan Kara'yı, Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü.

        Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        BABA-OĞUL TUTUKLANDI

        Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, bugün normal servise alındı.

        Mersin Valisi Atilla Toros, servise alınan Ender Kara'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü. Bakan Tekin, müdür Kara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

