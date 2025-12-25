Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika: Cezaevlerinden tahliyeler başladı

        Cezaevlerinden tahliyeler başladı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında, "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:26
        11. Yargı Paketi kapsamında düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin tahliyesi başladı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından açıklama yaptı.

        Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

        "11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik.

        31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

        Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

        Bu kapsamda; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından;

        3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,

        3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.

        Bu düzenlemenin temel amacı; soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.

        * Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,

        * Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

        * Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

        * Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

        Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır."

        Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle motosiklet çarptı

        Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (IHA)

