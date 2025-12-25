Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
Trabzonspor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu transfer listesine aldı. Fatih Tekke'nin yakından takip ettiği genç futbolcu için bordo‑mavililer yeniden harekete geçerken, Okan Buruk oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Galatasaray ise 6 milyon doların altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
Trabzonspor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’yu transfer gündemine aldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, genç futbolcuyu yakından takip ediyor ve performansını beğeniyor.
Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerinde de Ahmed Kutucu için girişimlerde bulunmuş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı. Bordo-mavililerin ilgisi bu dönemde de devam ediyor.
Galatasaray cephesinde ise transfere mesafeli bir duruş söz konusu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 28’ine kadar oynatabileceği oyuncularla yollarını şu aşamada ayırmayı düşünmüyor.
Ahmed Kutucu’nun da son haftalarda yükselen performansı, bu kararın arkasındaki önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki futbolcu rotasyonda önemli bir parça haline geldi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, olası bir transfer durumunda Ahmed Kutucu’yu 6 milyon doların altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.