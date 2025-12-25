Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te gerçekleştirilen çok önemli bir uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

29 KOYUNUN KARNINDA DİKİŞ İZİ

"Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek! Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

REKLAM

KARIN BOŞLUĞUNA SAKLAMIŞLAR

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54.6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi."

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.