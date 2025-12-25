Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te, küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54.6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonun, koyunların karnındaki dikiş izinin fark edilmesiyle gerçekleştiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 08:22 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te gerçekleştirilen çok önemli bir uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

        29 KOYUNUN KARNINDA DİKİŞ İZİ

        "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek! Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        KARIN BOŞLUĞUNA SAKLAMIŞLAR

        Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54.6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi."

        Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartalın kaptığı dron 6 saatlik tırmanışla geri alındı

        Kartalın kaptığı dron 6 saatlik tırmanışla geri alındı

        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti