Futbolda FETÖ soruşturmasında Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ise savcılıktan serbest bırakıldı.

2011 HATIRLATILDI

Savcılığın adli kontrol talepli sevk yazısında, 2011 yılında “Futbolda Şike Soruşturması” şeklinde anılan kumpas soruşturması ve davalarına karışan savcı, hakim, emniyet mensubu ve basın mensubu çok sayıda eski kamu görevlisi kişiye kamu davası açıldığı ve bu kişilerin yargılandığı belirtildi.

Söz konusu dava ile, FETÖ/PDY Terör Örgütünün futbol camiasını da ele geçirerek söz sahibi olmak istediği, bunu da Türkiye’nin büyük spor kulüplerinden biri olan ve büyük kitlelere hitap eden Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istediği, bunun için de örgütün sevmediği kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım’ı’ı seçtikleri ifade edildi.

SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ele geçen belgede Aziz Yıldırım’ın dinle ilgisi olmadığından bahsedildiği, ancak Aziz Yıldırım’ın dini kullanan bir terör örgütü olan İBDA/C terör örgütü bahanesi ile istihbarı olarak dinlendiği, nitekim 3 Temmuz 2011 tarihinde düzenledikleri Şike operasyonu ile Aziz Yıldırım’ı tutukladıkları, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına “Aziz Yıldırım’ı ver kurtul” diye Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için yönlendirdikleri, bu vesile hem Aziz Yıldırım’dan kurtulmak hem de futbol takımını ele geçirmek istediklerinin ortaya koyulduğu anlatıldı. Sevk yazısında, savcılığa 16 Mayıs 2025 tarihinde bir suç duyurusu yapıldığı ve Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu arasında gerçekleştiği iddia edilen yazışmalar üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

“BAŞKAN VEKİLİ OLARAK TFF ADINA ŞİKE SÜRECİNİ YÖNETTİ” Sevk yazısında, yapılan araştırmalarda söz konusu e-maillerin 2011 yılında FETÖ/PDY terör örgütü mensubu kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen ve çok sayıda kişi ve kurumun mağdur edildiği soruşturmalar ile ilgili bazı bilgi ve belge alışverişi içerdiği belirtilerek şüpheli Lütfi Arıboğan'ın bahse konu dönemde TFF başkan vekili olarak TFF adına şike sürecini yönettiğinin tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin söz konusu süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer kulüp ve yöneticileri hakkında gerçekleşen iş ve işlemleri organize şekilde yönlendirdikleri anlatıldı. 6 AYDAK 101 KEZ HTS KAYDI Şüpheli Lütfi Arıboğan'ın 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Mehmet Baransu ile 101 kez hts irtibatının olduğu belirtildi. Yine alınan tanık beyanları ile söz konusu e-posta içeriklerinin doğruluğunun teyit edildiği, Mehmet Baransu’nun imaj içeriklerinde yine Lütfi Arıboğan ile çok sayıda mesaj içerikleri tespit edildiği ifade edildi. Savcılığın TFF arşivlerinde yaptığı araştırma sonucu 21 Temmuz 2011 tarihinde TFF'ye çok sayıda evrak klasörünün ulaştığı, bu evrakların gelen giden evrak defterine önce kaydedildiği daha sonra iptal edilerek Lütfi Arıboğan ekibine ulaştırıldığı anlatıldı.