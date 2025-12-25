Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Futbolda FETÖ soruşturması

        Futbolda FETÖ soruşturmasında Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Futbolda FETÖ soruşturmasında Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ise savcılıktan serbest bırakıldı

        Giriş: 25.12.2025 - 19:44 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kişi adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Futbolda FETÖ soruşturmasında Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        2011 HATIRLATILDI

        Savcılığın adli kontrol talepli sevk yazısında, 2011 yılında “Futbolda Şike Soruşturması” şeklinde anılan kumpas soruşturması ve davalarına karışan savcı, hakim, emniyet mensubu ve basın mensubu çok sayıda eski kamu görevlisi kişiye kamu davası açıldığı ve bu kişilerin yargılandığı belirtildi.

        Söz konusu dava ile, FETÖ/PDY Terör Örgütünün futbol camiasını da ele geçirerek söz sahibi olmak istediği, bunu da Türkiye’nin büyük spor kulüplerinden biri olan ve büyük kitlelere hitap eden Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istediği, bunun için de örgütün sevmediği kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım’ı’ı seçtikleri ifade edildi.

        REKLAM

        SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ele geçen belgede Aziz Yıldırım’ın dinle ilgisi olmadığından bahsedildiği, ancak Aziz Yıldırım’ın dini kullanan bir terör örgütü olan İBDA/C terör örgütü bahanesi ile istihbarı olarak dinlendiği, nitekim 3 Temmuz 2011 tarihinde düzenledikleri Şike operasyonu ile Aziz Yıldırım’ı tutukladıkları, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına “Aziz Yıldırım’ı ver kurtul” diye Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için yönlendirdikleri, bu vesile hem Aziz Yıldırım’dan kurtulmak hem de futbol takımını ele geçirmek istediklerinin ortaya koyulduğu anlatıldı. Sevk yazısında, savcılığa 16 Mayıs 2025 tarihinde bir suç duyurusu yapıldığı ve Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu arasında gerçekleştiği iddia edilen yazışmalar üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        “BAŞKAN VEKİLİ OLARAK TFF ADINA ŞİKE SÜRECİNİ YÖNETTİ”

        Sevk yazısında, yapılan araştırmalarda söz konusu e-maillerin 2011 yılında FETÖ/PDY terör örgütü mensubu kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen ve çok sayıda kişi ve kurumun mağdur edildiği soruşturmalar ile ilgili bazı bilgi ve belge alışverişi içerdiği belirtilerek şüpheli Lütfi Arıboğan'ın bahse konu dönemde TFF başkan vekili olarak TFF adına şike sürecini yönettiğinin tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin söz konusu süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer kulüp ve yöneticileri hakkında gerçekleşen iş ve işlemleri organize şekilde yönlendirdikleri anlatıldı.

        6 AYDAK 101 KEZ HTS KAYDI

        Şüpheli Lütfi Arıboğan'ın 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Mehmet Baransu ile 101 kez hts irtibatının olduğu belirtildi. Yine alınan tanık beyanları ile söz konusu e-posta içeriklerinin doğruluğunun teyit edildiği, Mehmet Baransu’nun imaj içeriklerinde yine Lütfi Arıboğan ile çok sayıda mesaj içerikleri tespit edildiği ifade edildi. Savcılığın TFF arşivlerinde yaptığı araştırma sonucu 21 Temmuz 2011 tarihinde TFF'ye çok sayıda evrak klasörünün ulaştığı, bu evrakların gelen giden evrak defterine önce kaydedildiği daha sonra iptal edilerek Lütfi Arıboğan ekibine ulaştırıldığı anlatıldı.

        “BİLGİ VE BELGE TEMİN ETTİLER”

        Lütfi Arıboğan'ın FETÖ/PDY basın ayağı olan Mehmet Baransu’nun yönlendirme ve desteği ile Futbolda Şike Soruşturmasının TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA ile olan görüşmeleri hukuk ekibi sorumlularından olan İlhan Helvacı ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütü menfaatleri doğrultusunda yönettikleri, soruşturma savcısı ve emniyet görevlileri ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, Mehmet Baransu’ya bilgi ve belge temin ettikleri anlatıldı.

        “TUTUKLAMA SEBEPLERİ VAR AMA PARKİNSON HASTASI”

        Yazıda, “Şüphelilerin FETÖ/PDY ile organik bağları konusunda somut tespit bulunmamış ise de eylemlerinin bu haliyle üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçuna temas ettiği, tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak şüphelilerden Lütfi Arıboğan'ın parkinson hastalığı sebebiyle bazı hareketlerini yönlendirmede zorlandığının görüldüğü, sonuç olarak soruşturmanın geldiği aşama göz önüne alındığında bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı anlaşılmıştır” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de feci kaza kamerada: Lise öğrencisi genç yaşam savaşı veriyor

         İzmir'in Kiraz ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        #fetö futbol operasyonu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir