Mutluluğa; "Evet" dediler
2025 yılı, ünlüler dünyasında adeta bir düğün şölenine sahne oldu. Pek çok ünlü isim, gerek İstanbul'un büyüleyici atmosferinde gerekse şehir dışındaki gizli rotalarda hayatlarının en özel "Evet"ini haykırarak aşklarını resmiyete döktü
Yüksel Aksu - Deniz Barut
Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut, mayıs ayında aile arasında sessiz - sedasız evlendi.
İbrahim Çelikkol - Natali Yarcan
Oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile eylül ayında hayatını birleştirdi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Çelikkol, evlilik tarihini '20.09.2025' olarak belirtirken, Özdemir Asaf’ın şu dizelerini kullandı; "Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…"
Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan
Şovmen Mehmet Ali Erbil, 6'ncı evliliğini bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile ağustos ayında gerçekleştirdi. Ne var ki mutlulukları uzun sürmedi. Erbil, geçtiğimiz günlerde Ceylan'a boşanma davası açtı.
İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yapımcı Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş, bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.
Boşanmanın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şan veren İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, ağustos ayında yeniden evlendi.
Ece Dizdar - Serdar Orçin
Oyuncu çift; Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık birlikteliklerini haziran ayında evlilikle taçlandırdı.
Bestemsu Özdemir - Ersin Görkem
Oyuncu Bestemsu Özdemir, ağustos ayında eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile Fethiye'de yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir törenle hayatını birleştirdi. Çift, şu aralar bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başladı.
Sevda Erginci - Efe Saydut
Oyuncu Sevda Erginci, bir süredir aşk yaşadığı mimar Efe Saydut ile eylül ayında sade bir törenle dünyaevine girdi.
Seda Türkmen - Ilgaz Giritlioğlu
Geçtiğimiz temmuz ayında Merhum yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir ilişkiye başladığını duyuran oyuncu Seda Türkmen, mutluluğunu eylül ayında nikâh masasına taşıdı.
Feyyaz Şerifoğlu - Merve Dinçkol
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, temmuz ayında spiker Merve Dinçkol ile evlendi. Çiftin düğünü, Şerifoğlu'nun rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda gerçekleşti.
Kerem Fırtına - Gözde Şeker
Oyuncu Kerem Fırtına ile haber spikeri Gözde Şeker, eylül ayında dünyaevine girdi. Çift, sade bir törenle mutluluğa "Evet" dedi.
Ezgi Şenler - Ömer Gürgen
Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile ağustos ayında nikâh masasına oturdu.
Cansu Fırıncı - Sevgi Görgüç
Oyuncu Cansu Fırıncı, iki yıldır aşk yaşadığı makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile eylül ayında hayatını birleştirdi.
Zeynep Özkaya - Oğulcan Can
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteri ile tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile mayıs ayında evlendi.
Burak Bulut - Eda Sakız
Şarkıcı Burak Bulut, bir süredir aşk yaşadığı Eda Sakız'a konserinde evlilik teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı. İkili, ağustos ayında nikâh masasına oturdu.