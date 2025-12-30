Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!

Doğu Anadolu'da hafta sonu başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 18, Ardahan'da 10, Erzincan'da 10, Erzurum'da 25, Iğdır'da 8, Kars'ta 10, Muş'ta 18 santimetre oldu.

DHA'daki habere göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsalda yol açma çalışmaları yaparken, diğer illerde de il özel idareleri iş makineleriyle köylerde kar temizliği yapıyor.

"KAR GEÇ GELDİ AMA SAĞLAM GELDİM"

Kar yağışının devam ettiği Erzurum'da iş makinelerine yüklenen tonlarca kar, kent dışına taşınıyor. Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu kentte zaman zaman ulaşım sıkıntıları da yaşanıyor. Erzurum'a bu sene karın geç geldiğini söyleyen Sema Coşkun, "Kar geç geldi ama sağlam geldi. Bence Erzurum deyince beyaz örtüsü geliyor. Bu şekilde sıkı giyinerek soğuktan korunabiliyoruz. Daha fazlası da olabilir" dedi.

BUZ KESEN KENTLERDE SICAKLIKLAR

Gece yapılan ölçümlere göre; en düşük sıcaklıklar Ardahan Göle ve Erzurum Karaçoban'da ölçüldü. Her iki ilçe de dün gece sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: