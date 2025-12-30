2025'te aramızdan ayrılan ünlüler
2025, sanat dünyasının pek çok değerli ismine veda ettiğimiz hüzünlü bir yıl olarak hafızalara kazındı. Kendi alanlarında derin izler bırakan ünlülerin vefatı, derin bir üzüntüye neden oldu
FERDİ TAYFUR (2 OCAK)
Ferdi Tayfur, 79 yaşında Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tayfur’un cenazesi, Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
FAHRİ İLKER ÇAYBAŞ (3 OCAK)
Müzisyen Fahri İlker Çaybaş, 52 yaşında hayatını kaybetti. Çaybaş’ın cenazesi, Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki Akşar Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
BEDİA ENER ÖZTEP (14 OCAK)
Oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep’in cenazesi, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
SEZAİ ALTEKİN (31 OCAK)
İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından, 'Bay Dublaj' olarak da tanınan ve 'Barni Moloztaş' ile 'Şirin Baba' gibi karakterlere sesiyle hayat veren Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti. Altekin’in cenazesi, Bodrum’da defnedildi.
İLHAN USMANBAŞ (31 OCAK)
Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 104 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Usmanbaş’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
KAHTALI MIÇE (16 ŞUBAT)
Yaklaşık bir yıl boyunca ince bağırsak kanseriyle mücadele eden ve 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Kahtalı'nın cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
EMİN GÜMÜŞKAYA (18 ŞUBAT)
Oyuncu Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti. Gümüşkaya’nın cenazesi, Emir Sultan Mezarlığı’na defnedildi.
ERHAN BAYTİMUR (1 MART)
Yönetmen Erhan Baytimur, kanser nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybetti.
EDİP AKBAYRAM (2 MART)
Usta sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre sonrası iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. 75 yaşındaki Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Akbayram’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
ÜMİT DENİZER (3 MART)
Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar ve yönetmen Ümit Denizer, 77 yaşında hayatını kaybetti.
ŞİNASİ YURTSEVER (13 MART)
Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ŞEVKİ TOSUNOĞLU (15 MART)
Yapımcı ve senarist Şevki Tosunoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.
TANYELİ (17 MART)
2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayata veda etti. Tanyeli’nin cenazesi, vasiyeti üzerine Bodrum’da annesinin yanına defnedildi.
HASAN DEMİRCAN (18 MART)
Şener Şen’in dublörü Hasan Demircan, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
OSMAN SINAV (20 MART)
Kanser tedavisi gören, 1990 ve 2000’li yıllarda birçok unutulmaz sinema filmi ve televizyon dizisine imza atan usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
FİLİZ AKIN (22 MART)
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi görüyordu. 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Akın, vasiyeti üzerine sessiz sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda defnedildi.
FİLİZ KÜÇÜKTEPE (30 MART)
Oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Küçüktepe’nin cenazesi, Kurtköy’deki Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.
VOLKAN KONAK (31 MART)
Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kıbrıs’taki programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak, 2 Nisan Çarşamba günü memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
CAN MURAT YAŞAR ŞENGEL (2 NİSAN)
Bir süredir hastanede tedavi gören yönetmen, oyuncu, çevirmen ve eğitmen Can Murat Yaşar Şengel, 65 yaşında hayatını kaybetti.
AHMET LEVENDOĞLU (6 NİSAN)
Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti. Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda veda töreni düzenlendi. Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
LEYLA OKAY (23 NİSAN)
Oyuncu Leyla Okay, kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.
MEHMET OKTAY GÜZELOĞLU (25 NİSAN)
İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kurucu Başkanı, tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu, 69 yaşında hayatını kaybetti.
MERAL KURTULUŞ (28 NİSAN)
Yeşilçam’ın tanınmış oyuncularından Cevat Kurtuluş’un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayata veda etti.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (3 MAYIS)
Siyasi kimliğinin yanı sıra sinema kariyeriyle de dikkat çeken, üç filmin senaryosunu yazan ve 13 filmde oyunculuk yapan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
YAVUZ TOP (2 MAYIS)
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, beynine pıhtı atması sonucu 75 yaşında hayata veda etti. Top’un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
NECİP NAŞİT ÖZCAN (4 MAYIS)
Oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Selim Naşit Özcan’ın oğlu ve Adile Naşit’in yeğeni olan Necip Naşit Özcan’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
BALIK AYHAN (13 MAYIS)
'Balık Ayhan' olarak anılan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçükboyacı’nın cenazesi, Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.
ALİ ÖZGENTÜRK (15 MAYIS)
Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Özgentürk’ün cenazesi, Adana’nın Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İLHAN ŞEŞEN (26 MAYIS)
Türk pop müziğinin 'nam-ı diğer amcası' İlhan Şeşen, akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Şeşen’in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
DEVLET DEVRİM (27 MAYIS)
Oyuncu Devlet Devrim, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Devrim için Beyoğlu Sineması’nda veda töreni düzenlendi. Devrim’in cenazesi, Ayazağa Mezarlığı’nda defnedildi.
ŞİMAL GÜLEN (30 MAYIS)
Yaklaşık dört yıldır kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Gülen, son yolculuğuna Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uğurlandı.
İHSAN KÜÇÜKTEPE (10 HAZİRAN)
'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle tanınan Afrika kökenli Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti.
YEZDAN KAYACAN (12 HAZİRAN)
Oyuncu Yezdan Kayacan, 34 yaşında hayata veda etti.
AYNUR AKARSU (17 HAZİRAN)
Yeşilçam oyuncularından Aynur Akarsu, 76 yaşında yaşında hayatını kaybetti.
MEHMET ERENLER (17 HAZİRAN)
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Mehmet Erenler, pankreas kanseriyle mücadelesinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti. Erenler’in cenazesi, Yeniköy’deki Aile Mezarlığı’nda defnedildi.
SEVGİ BİRSEL (19 HAZİRAN)
Yönetmen Sevgi Birsel, 73 yaşında hayatını kaybetti.
ŞEKİP TAŞPINAR (2 TEMMUZ)
Oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. Taşpınar’ın cenazesi, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
RÜÇHAN ÇAMAY (10 TEMMUZ)
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Çamay’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ŞAFAK GÜÇLÜ (28 TEMMUZ)
Senarist ve yazar Şafak Güçlü, 46 yaşında hayatını kaybetti.
SELÇUK ALAGÖZ (5 AĞUSTOS)
Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma alınan Selçuk Alagöz, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Alagöz’ün cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
SAADET SUN (8 AĞUSTOS)
Şarkıcı Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti.
DOĞANCAN TAŞPINAR (10 AĞUSTOS)
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti.
SELİM SELÇUK (13 AĞUSTOS)
Bestekâr Münir Nurettin Selçuk'un oğlu baterist Selim Selçuk, 69 yaşında hayata veda etti.
BANU KIRBAĞ (18 AĞUSTOS)
1970’li yılların ünlü şarkıcısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kırbağ’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ANTA TOROS (30 AĞUSTOS)
Uzun süre mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Toros için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Anta Toros’un cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.
GÜLDEN ÖZEL (8 EYLÜL)
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Özel’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
GÜL TUT (26 EYLÜL)
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti. Yalova’daki 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün cenazesi, Tuzla Mezarlığı’na defnedildi.
ARİF ERKİN (16 EKİM)
Oyuncu, müzisyen ve mimar Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verildi.
NEŞE AKSOY (23 EKİM)
Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, akciğer kanserine yenik düşerek 62 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti. Aksoy’un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı’na defnedildi.
MELEK TARTAN (24 EKİM)
İzmir Devlet Tiyatrosu’nun emekli sanatçısı Melek Tartan, 90 yaşında hayatını kaybetti.
ENGİN ÇAĞLAR (1 KASIM)
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar, geçirdiği motosiklet kazası sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü jönün cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
AHMET GÜLHAN (3 KASIM)
Devekuşu Kabare’nin kurucularından Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Gülhan’ın cenazesi, Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MUAZZEZ ABACI (12 KASIM)
ABD’de kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Abacı için AKM’de bir veda töreni düzenlendi. Abacı’nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.