        İstanbul Valiliği, yılbaşı nedeniyle güven ve huzurun sağlanması için İstanbul'da alınacak olan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

        Giriş: 30.12.2025 - 08:43 Güncelleme: 30.12.2025 - 08:43
        "İstanbul’da yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek, yeni yılın mutluluğunu yaşayabilmek amacıyla alınması gereken tüm tedbirler alınmıştır.

        Bu tedbirler kapsamında:

        - Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz;

        - 1.661 noktada; 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacaktır.

        - Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1.304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır.

        - AFAD, AKOM, itfaiye birimlerimiz yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacaktır.

        - Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir.

        - Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir.

        - Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

        - Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

        - Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08:00’den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12:00’a kadar yasaklanmıştır."

