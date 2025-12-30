Habertürk
Habertürk
        Kâbus dolu anlar! Takip ettiği çocuğa ateş etti! Başkasını vurdu! | Son dakika haberleri

        Kâbus dolu anlar! Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!

        İstanbul Sultangazi'de dehşet anları yaşandı. İlçede 19 yaşındaki İ.K. adlı saldırgan, takip ettiği 16 yaşındaki çocuğa silahla ateş etti. Bu sırada silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen bir kişiye isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:06
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Sultangazi'de İ.K. (19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.'yi (16) yolda takip etmeye başladı.

        DHA'nın haberine göre takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti.

        SALDIRGAN GÖZALTINDA

        Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederek yaraladı. Şüpheli İ.K. ise gözaltına alındı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre de İ.K. isimli şüpheli, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.'yi (16) yolda takip etmeye başladı.

        YOLDA YÜRÜRKEN VURULDU

        Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polislerin geldiğini gören İ.K., belinden silahını çıkarıp Cebeci İETT peronlarının önünde C.C.Y.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayda park halinde bulunan otomobilin camına da mermiler isabet etti. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

