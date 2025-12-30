Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?

Habertürk
        Rusya, Ukrayna'nın 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gece Rusya Devlet Başkanı Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, iddiaları reddederken, "Rusya'dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi, açıkça sahte bir hikaye uydurdular" dedi. ABD Başkanı Trump ise bu iddiaya ilişkin, "Bu hoşuma gitmedi, iyi bir şey değil, hassas bir dönemden geçiyoruz. Gerçeği öğreneceğiz" dedi.

        Giriş: 30.12.2025 - 07:37 Güncelleme: 30.12.2025 - 07:37
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımında, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik İHA saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamayı değerlendirdi.

        "RUSYA'DAN ÇOK TEHLİKELİ AÇIKLAMALAR GELDİ"

        Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rusya'dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bunlar, Başkan Trump'ın ekibiyle ortak çalışmalarımızın tüm kazanımlarını açık bir şekilde sekteye uğratmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

        "SAHTE BİR HİKAYE UYDURDULAR"

        Zelenskiy, barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular." açıklamasını yaptı.

        Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor." yorumunu yaptı.

        RUSYA UKRAYNA'NIN PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRDÜ

        Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

        LAVROV: RUSYA SALDIRIYA KARŞILIK VERECEK

        Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık’a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

        Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

        Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktarmıştı.

        TRUMP: BU HOŞUMA GİTMEDİ

        Öte yandan bu konuya Putin'in konutuna saldırı girişimi iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin bana sabahın erken saatlerinde saldırıya uğradığını söyledi. Bu iyi değil. Tomahawk'ları biliyorsunuz değil mi? Tomahawk'ları durdurdum. Bunu istemedim. Onlar saldırgan davrandığı için saldırgan olmak başka bir şey. Onun evine saldırmak başka bir şey. Şimdi doğru zaman değil. Bu hoşuma gitmedi, iyi bir şey değil, hassas bir dönemden geçiyoruz. Gerçeği öğreneceğiz" dedi.

