Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımında, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik İHA saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamayı değerlendirdi.

"RUSYA'DAN ÇOK TEHLİKELİ AÇIKLAMALAR GELDİ"

Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rusya'dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bunlar, Başkan Trump'ın ekibiyle ortak çalışmalarımızın tüm kazanımlarını açık bir şekilde sekteye uğratmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

"SAHTE BİR HİKAYE UYDURDULAR"

Zelenskiy, barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular." açıklamasını yaptı.

Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor." yorumunu yaptı. RUSYA UKRAYNA'NIN PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRDÜ Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti. LAVROV: RUSYA SALDIRIYA KARŞILIK VERECEK Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık’a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu. Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktarmıştı.