        Öldürüp boş araziye gömdü | Son dakika haberleri

        Öldürüp boş araziye gömdü

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı öldürmekle suçlanan Okay Gür, gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; Yakışıklı'nın cansız bedeni araziden çıkarılarak otopsiye gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 20:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 20:31
        Diyarbakır’da dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğarak öldüren cinayet zanlısı Okay Gür (38), tutuklandı.

        Olay, 27 Aralık’ta Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

        Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        REKLAM

        Gözaltına alınan Okay Gür, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
