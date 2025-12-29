Beşiktaş ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok un kadro dışı bırakılmasının ardından kaleci transferi de öncelikli bölgeler arasına girdi.Beşiktaş, Chelsea de fazla forma şansı bulamayan Filip Jorgensen için temaslarını sürdürüyor. Danimarkalı eldiven de Beşiktaş a sıcak bakarken İngiliz ekibi ile pazarlıklar sürüyor. Chelsea ilk etapta 6 ay kiralamaya sıcak baksa da Beşiktaş 1.5 yıllık kiralama için pazarlıklarını sürdürürken transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.Beşiktaş yönetimi Jorgensen in yanı sıra sol bek için Young Boys tan Jaouen Hadjam ve orta saha için ise Borussia Dortmund da top koşturan milli oyuncu Salih Özcan için de yoğun bir görüşme trafiği içinde. Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesinde son yılında olan Salih için bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncudan bu konuyu çözmesini istedi.Beşiktaş, Hadjam için ise 8 milyon Euro civarında bonservis isteyen İsviçre ekibi ile pazarlıklarını sürdürüyor.HADJAM KORKUTTU Diğer yandan Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası nda mücadele eden Hadjam, Burkina Faso ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 14. dakikasında aldığı darbe sonrası bileğinden sakatlanan Hadjam, oyuna devam edemedi. Hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyon için sadece sarı kart gösterirken, genç sol bek bir süre kendisini denemeye çalıştı ancak karşılaşmaya devam edemeyerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oyuncunun durumu endişe yaratırken detaylı kontrollerin yapılacağı öğrenildi. Hadjam sakatlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bu forma tüm fedakârlıklara değer. Sakat olsam bile kalbim, takımla ve Cezayir halkıyla birlikte sahada kalıyor. Daha güçlü dönmek ve sizi gururlandırmak için çalışmalar şimdiden başladı ifadelerini kullandı. Bu sezon Young Boys formasıyla 26 resmi maça çıkan Jaouen Hadjam, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.