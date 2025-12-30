Seda Bakan için 'Rüya Gibi' geçti

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olsa da, gönlündeki oyunculuk tutkusunu takip ederek eğitim aldıktan sonra ; "Tamam, hazırsın" denilerek kameraların önüne atıldı.

Kariyerine başladığı ilk günden bu yana bazen bir komedi dizisinde kahkahalar atarken, bazen de dramatik bir rolde derin bir karakteri canlandırırken görüyoruz.

Oyunculuktaki başarısını, sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 18 yılda 27 yapımda rol almasıyla gözler önüne serdi.

Seda Bakan, göründüğü gibi olan veya olduğu gibi görünen ünlülerden biri. Bakan, kariyeriyle olduğu kadar samimiyetiyle de takdir ediliyor.

2025 Seda Bakan için bir hayli bereketli geçti.

Adile Naşit'in hayatını hikâye edinen 'Adile' adlı sinema filminde ünlü oyuncu Müjde Ar'ı canlandıran Seda Bakan, aynı zamanda 'Gelin Takımı 2'de izleyicilerin karşısına beyazperde, 'Esas Oğlan'da ise dijital platform aracılığıyla çıktı. Deyim yerindeyse Bakan, kariyer yılını geçirdi.

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de ise izleyicilerin karşısına 'Aydan' karakteriyle çıkan Seda Bakan, Habertürk'e verdiği röportajda dizi ve kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunurken yeni yıl dileklerini sundu.

♦ 'Rüya Gibi' hayırlı olsun... Teklif geldiği zaman bu dizinin senaryosunda, karakterinde veya hikâyesinde sizi en çok etkileyen, "Evet" demenizi sağlayan özellikler neler oldu? Çok teşekkürler. Uzun zamandır televizyonda bir projede yer almıyorum. 'Rüya Gibi'nin senaryosunu okuduktan sonra 'Aydan’ın dönüşümü, yolda kendini içinde bulduğu durumlar ve bunlarla mücadele etme şekli ve yolculuğu beni etkiledi ve projede yer almak istedim. ♦ 'Rüya Gibi'de hayat verdiğiniz 'Aydan' karakteri için özel bir ön hazırlık süreci geçirdiniz mi? Karakteri canlandırma hazırlığı sırasında özellikle hangi detaylara odaklandınız? 'Aydan' bir kuaför... Senaryoyu okuduktan sonra kendimi, kuaför ellerini izlemeye başlarken buldum. Makas tutuşu, saça nasıl müdahale edildiği ve şekillendirme konusundaki detaylara odaklandım. Özellikle saçla ilgili sahnelerde set kuaförümüzden yardım alıyorum. O bana nasıl yapacağımı gösteriyor. REKLAM "GÜVENİ, ESAS BOŞA HARCAYANLAR KAYBEDER" ♦ 'Aydan', hikâyede kandırılması sonucu yeni bir başlangıç çabasında olan bir karakter. Seda Bakan olarak 'Aydan'a özellikle neler söylemek isterdiniz? Ve hayatlarında çeşitli nedenlerle kandırılmış kişilere özellikle neler söylemek istersiniz? 'Aydan', insan güvendiği kadar kandırılabilir ama kandırılmak kimseden bir şey götürmez. Güveni, esas boşa harcayanlar kaybeder. ♦ Diziyle ilgili çevrenizden nasıl geri dönüşler aldınız?

Çok güzel geri dönüşler oldu. İzleyenlerin çoğundan bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekledikleri şeklinde yorumlar aldım. Sürükleyici, merak uyandırıcı farklı ve güzel bir iş olduğunu söylediler. ♦ 'Aydan’ın 'Fiko' ile dostluğu, aralarındaki sahici, samimi dayanışma çok beğenildi. İlerleyen bölümlerde 'Aydan', 'Fiko' hatta 'Çido’yu, bu mücadeleci güçlü kadınları neler bekliyor, siz ne düşünüyorsunuz? Evet, 'Fiko' ve 'Çido' ile gerçekten çok güzel bir dostlukları var. Bu üçlünün yolu kolay olmayacak ama en büyük şansları şu; bu yolu yalnız yürümüyorlar. Bu kadın gücü sayesinde pek çok şeyin üstesinden gelmeye çalışacaklar. Başlarına neler geleceği sürpriz olsun. REKLAM "ÇEKİMLERE YANSIYOR" ♦ Dizinin rüya gibi bir oyuncu kadrosu var, çekimler nasıl geçiyor? Gerçekten 'Rüya Gibi' bir oyuncu kadromuz var. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Bu da çekimlere yansıyor. ♦ Kariyeriniz ve hayatınız adına dönüm noktasında en önemli kırılma anını, ne zaman ve hangi olayla yaşadınız? Kariyerimdeki en önemli kırılma anı, sanırım üniversiteden sonra müzik kanalında VJ olarak sunuculuk yapmam oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldım ve sonrasında kariyerim aktı geldi zaten. Zamanla mesleğe hem de kendime bakışım değişti; daha sakin, daha bilinçli ve seçici olmaya başladım.

♦ Sizi oyunculuk mesleğine yönlendiren ilk motivasyonunuz, 18 yıllık kariyerinizin ardından günümüzde varlığını ne ölçüde koruyor? Motive olma şekliniz zamanla değişti / gelişti mi? İlk motivasyonum kendimi ifade etme ihtiyacıydı. Başta daha heyecanlı, daha aceleci bir motivasyon vardı. Şimdi ise bu duygu yerini derinlik arayışına bıraktı. Hâlâ aynı tutkuyla yapıyorum ama artık beni motive eden şey; hikâyenin ne anlattığı, karakterin hayatta neye temas ettiği. Zamanla motivasyonum azalmadı, sadece olgunlaştı. REKLAM ♦ Canlandırdığınız her karakterin size manevi kazanımlarda bulunduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar özellikle edindiğiniz en önemli kazanım neydi? Sanıyorum erken yaşlardan itibaren bu işi yapmam benim organizasyon yeteneğimin gelişmesini sağladı. Set demek disiplin demektir. Ben de hayatımın her alanına disiplinli bir organizasyonla yetişebiliyorum. Bir de her karakter, hayata başka bir pencereden bakmayı öğretti bana. Bazen hiç bana benzemeyen, hiç yaşamadığım duyguların içine girdim. Bu da beni hem insanlara hem hayata karşı daha anlayışlı biri yaptı. Oyunculuğun bana kattığı en büyük manevi kazanım bu oldu..

"KARARLARIMIN ARKASINDA BU ÖĞRETİ VAR" ♦ Mesleğinizin size edindirdiği en önemli öğreti ne oldu? O öğreti, kariyerinize ne ölçüde etkide bulundu? Sabır.... Bu meslek bana her şeyin zamanla olduğunu öğretti. Her rol, her başarı ya da hayal kırıklığı bir süreç. Sabırlı olmayı öğrendikçe hem mesleğimde hem özel hayatımda daha sağlam adımlar attım. Kariyerimde aldığım birçok doğru kararın arkasında bu öğreti var diyebilirim. ♦ Hem komedi hem de dramada rüştünü ispat etmiş bir oyuncu olarak, geride kalan 18 yıllık kariyerinizin bir analizini yapabilir misiniz? Bu yolculukta kendinizle ilgili en çok neyi öğrendiniz? Bir oyuncu ikisini de yapabilmeli diye düşünüyorum ben. Oyunculuğun dram ve komedi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Neyse ki ben bu konuda şanslıyım ve oyunculuğumu hem komedi hem dram işlerinde gösterebilme şansım oldu. Yer aldığım projeleri hep sevdim ve gurur duydum. ♦ Zor durumlarda kaldığınız, önemli bir karar almanız gerektiği zamanlarda sığınacağınız, eleştiri ve tavsiyelerini önemli bulacağınız güvendiğiniz arkadaşlarınız var mı? Evet, çok az ama çok sağlam bir çevrem var. Herkesin fikrini dinlemem ama bazı insanların söylediği tek bir cümle bile benim için yol gösterici olur. Özellikle de eşim Ali ve ailemin varlığı, bu meslekte ayakta kalmanın en büyük desteklerinden biri. ♦ 2026 için dilekleriniz nedir?