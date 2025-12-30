Gümüşte 5 yılın en sert günlük düşüşü

Kıymetli metallerde son dönemlerde görülen yükseliş ivmesi, dün yerini sert düşüşlere bıraktı. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün onsu, ilerleyen dönemde başta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ısrarlı tutumu, merkez bankalarının gevşeme döngülerine ilişkin belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerden destek bularak yükseliş trendine girmişti.

Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 25 değerlenen gümüşün onsu, 9 Ekim'de tarihinde ilk defa 50 doların üzerine çıkmıştı. Bu tarihten itibaren merkez bankalarının kıymetli metallere yönelik yoğun talebi, borsa yatırım fonlarına girişler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinin artması gümüşün ons fiyatını yukarı taşıdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda geçen hafta cuma günü 79,3 dolara kadar çıktı. Dün 84 dolarla tarihi zirveyi gören gümüşün onsu, yılbaşından bu yana yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı. Çin'de ise fiziksel gümüş fiyatlarının 90 dolara yaklaştığı görüldü.