        Gümüşte 5 yılın en sert günlük düşüşü - Altın Haberleri

        Gümüşte 5 yılın en sert günlük düşüşü

        Gümüşün onsu dün 84 dolarla rekoru gördükten sonra yatırımcıların kar realizasyonu isteği ile büyük borsaların vadeli teminat tutarları üzerinde aldığı kararın etkisiyle yüzde 7,18 gerileyerek 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü gördü. Gümüşün ons fiyatı bugün ise yüzde 2 yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti

        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:33
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kıymetli metallerde son dönemlerde görülen yükseliş ivmesi, dün yerini sert düşüşlere bıraktı. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün onsu, ilerleyen dönemde başta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ısrarlı tutumu, merkez bankalarının gevşeme döngülerine ilişkin belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerden destek bularak yükseliş trendine girmişti.

        Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 25 değerlenen gümüşün onsu, 9 Ekim'de tarihinde ilk defa 50 doların üzerine çıkmıştı. Bu tarihten itibaren merkez bankalarının kıymetli metallere yönelik yoğun talebi, borsa yatırım fonlarına girişler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinin artması gümüşün ons fiyatını yukarı taşıdı.

        Bu gelişmelerin etkisiyle gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda geçen hafta cuma günü 79,3 dolara kadar çıktı. Dün 84 dolarla tarihi zirveyi gören gümüşün onsu, yılbaşından bu yana yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı. Çin'de ise fiziksel gümüş fiyatlarının 90 dolara yaklaştığı görüldü.

        Üst üste rekor kıran gümüşün onsu, jeopolitik risklerin nispeten azalması, yatırımcıların kar alma arzusu, Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat tutarları üzerinde aldığı kararların etkisiyle dün yüzde 7,18 gerileyerek 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Gümüş 2 Şubat 2021 tarihinde yüzde 8,21 gerilemişti.

        Dünkü sert düşüşün ardından gümüşün, bugünkü işlemlerde ise kayıplarının bir kısmını telafi ettiği gözleniyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,4 artışla 74,6 dolarda alıcı buluyor.

