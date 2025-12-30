Habertürk
        Adana haberleri: Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!

        Adana'da, husumetli olduğu arkadaşı 21 yaşındaki Veli Arslandağ'ı çıkan tartışmada öldürüp, beraberindekilerle hastaneye götüren 29 yaşındaki Fatih Bulut'un, otomobille kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. İfadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum" diyen Bulut ile yanındaki 4 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:56
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Adana'da olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi.

        Fatih Bulut (29), sevgilisi Büşra K. (23) ve arkadaşları Ömer Faruk K. (24), Barış Y. (21) ile birlikte, husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ın (21) oturduğu apartmanın önüne gitti.

        ARKADAŞINI 3 YERİNDEN VURDU

        DHA'daki habere göre bahçe kapısında karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Bulut, belinden çıkardığı tabancayla Arslandağ'ı karın, bacak ve boynundan vurdu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Arslandağ’ı otomobile bindirip, yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Arslandağ hayatını kaybedince Bulut, telefonla yanına çağırdığı Engin D.'nin (40) otomobiliyle kaçtı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbarla hastaneye giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.’yi gözaltına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğu belirlenen Fatih Bulut ile Engin D., Sarıçam ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı.

        Otomobilde yapılan aramada, Bulut'un olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı 5 şüpheliyi emniyete götürdü.

        "4 AY ÖNCE BENİ DÖVMÜŞTÜ"

        Sorguya alınan şüphelilerden Fatih Bulut, ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Hakkımda küfürlü paylaşımlar yaptığını gördüm. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum, pişmanım" dedi.

        5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bulut ile diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Bigadiç'te ev yangını: 1 ölü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti.

        #adana
        #Son dakika haberler
