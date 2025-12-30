Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda beklenen hava durumu! | Son dakika haberleri

        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda beklenen hava durumu!

        Türkiye'nin büyük bölümünde yeni yıla girerken kış şartları etkili oluyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul'da ve Marmara Bölgesi genelindeki tüm merkezlerde 1 Ocak Perşembe günü, son ayların en soğuk günü yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları kıyı ilçelerde dahi en çok 2 ila 4°C olurken, gece İstanbul'da sıcaklıklar 0°C'nin altına düşecek." dedi. Öztel, yurdun birçok bölgesinde de kar yağışlarının devam edeceğini kaydetti

        Giriş: 30.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye’de soğuk ve yağışlı günler sürüyor. Bugün öğleden sonra kıyı Ege’de ve Marmara’da hava yağmurlu olacak. İstanbul’da tahminen saat 17.00’den itibaren gece yarısına kadar yağacak, bu yağışlı hava Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce yükseklerine kar bırakacak fakat Balıkesir-Çanakkale-Edirne yönünde kar beklenmiyor.

        Bolu’da ise son yılların en “beyaz” kış açılışı yaşanıyor. Şehirler arası yollarda trafik dururken, dağlık alanlarda kar kalınlığı şimdiden 1 metreye ulaşıyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Bolu ve yakın çevresinde kar yeniden başlayacak ve 31 Aralık Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürecek. Bolu, Karabük, Kastamonu bu alandaki en yoğun kar yağışının düşeceği merkezler olacak.

        REKLAM

        Ankara’da ve Eskişehir’de de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar aralıklı ve daha zayıf kar yağışları görülebilir. Ankara’nın kuzey ilçelerinde ise kar örtüsü oluşabilir. Bu gece Akdeniz’in iç kesimlerinde kar bekleniyor. Toroslar beyaza bürünürken Antalya-Konya yolunda kar ve yer yer buzlanma nedeniyle ulaşım aksayabilir.

        Doğu Akdeniz’de ve Güneydoğu’da gece yarısından sonra ve özellikle 31 Aralık Çarşamba sabah-akşam arası kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hatay, İskenderun, Antakya çevresinde su baskınları yaşanabilir. Yağış önce kuvvetli yağmurla başlayıp ardından kara dönüşecek görünüyor. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi merkezlerde 31 Aralık’ta kuvvetli kar yağışları görülebilir. Güneydoğu’da ayrıca Şırnak-Hakkari arasında yoğun kar bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli yağmur var, Antalya çevresinde yeni yıl öncesi hava yağmurlu olacak. Muş’tan Erzurum’a, Van’dan Bingöl’e her yerde kuvvetli kar yağışları, yarın gün boyu sürerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar kalınlıklarını 1 metrenin de üstüne taşıyacak. Dik yamaçlı yollarda çığ düşmesi ve heyelan gibi riskler de bu yoğun kar ile hayatımızda olacak. Gelecek 3 gün içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da herhangi bir yol, tıpkı bugün Bolu-Gerede arasında olduğu gibi kar nedeniyle ulaşıma uzun saatler boyunca kapanabilir. Bu duruma hazır olmakta ve acil durumlar dışında yarın akşam bu yollara çıkmamakta yarar var.

        REKLAM

        31 Aralık Çarşamba tüm Batı Karadeniz’de, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Tokat, Bayburt, Gümüşhane gibi yerlerde kuvvetli kar yağışları görülecek. Bu kar yağışı Doğu Karadeniz’de 1 Ocak Perşembe günü de sürecek görünüyor. Yayla ve köy yollarına ulaşım güçlükle sağlanacaktır, yine acil bir durum haricinde Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine araçla çıkmamakta yarar var. Bu alandaki kar yağışları 2 Ocak Cuma günü kesilecek görünüyor.

        İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba hem gün içinde, hem de gece saatleri yaklaşırken kar atıştırabilir. Avrupa yakasında ve Boğaziçi çevresinde daha az olmak üzere, Anadolu yakası ve nispeten yüksek kesimlerde birkaç santimetrelik kar örtüsü dahi görebiliriz. Fakat şehrin yollarını zorlayacak, kıyı ilçelerde elle tutulacak bir kar örtüsü beklenmiyor. İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelindeki tüm merkezlerde 1 Ocak Perşembe günü, son ayların en soğuk günü yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları kıyı ilçelerde dahi en çok 2 ila 4°C olurken, gece İstanbul’da sıcaklıklar 0°C’nin altına düşecek. 1 Ocak Perşembe sabahı yolculuk yapacakların köprü ve viyadük gibi yerlerde gizli buzlanmaya dikkat ederek, düşük süratte seyretmesinde yarar var. İstanbul’da karın yerde tutma ihtimalinin en çok olduğu ilçe Şile, yakın çevresindeki ilçelerde de kar yağışı 1 günlük ince bir örtü yapabilir.

        REKLAM

        Ankara’da buz gibi havaya kuvvetli bir kar yağışı eşlik etmedi, fakat yarın sabah saatlerinden itibaren Bolu-Ankara-Kırşehir çevresinde kar yağması bekleniyor. Ankara’da gece saatleri olurken şehrin özellikle kuzey ilçelerinde kar örtüsü görülebilir. Bolu yolları hala riskli. Yeni kar yağışlarıyla Bolu Dağı çevresinde 31 Aralık Çarşamba gecesi ulaşım yine yavaşlayabilir. Bu alandaki kar yağışlarının 1 Ocak Perşembe öğle saatlerine doğru kesilmesi bekleniyor.

        İzmir ve çevresinde yurdun diğer yerlerinde olduğu gibi hava çok soğuk, İzmir gündüz 5°C, gece ise -1°C’ye kadar soğuyor. Kıyı Ege’de rüzgar diğer çoğu bölgede olduğu gibi kuzeyden esiyor. Soğuk esinti ile hissedilen sıcaklıklar -5°C’lere kadar düşebilir. Hipotermi riskine karşı bu soğukta uzun süre açık alanda kalınmamalı. Akdeniz kıyılarında bile oldukça soğuk, 4°C hissedilen sıcaklıklar bekleniyor.

        Soğuk hava dalgasının ardından ise 2 Ocak itibari ile batı bölgelerde yeniden hava ısınıyor. Rüzgar güney yönlerden eserek biraz da yağmur getirecek. Yaklaşan hafta sonu sıcaklıklar Marmara’da yeniden 15°C’lere tırmanabilir. Bu durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu için geçerli değil, bu bölgelerde 6-7 gün daha dondurucu gündüz ve gece sıcaklıkları kaydedilecek görünüyor.

        Kış mevsiminin bu ilk ciddi soğuk hava dalgasında Türkiye’nin dağları beyazladı, birkaç gün daha sürecek yağışların ardından Anadolu’ya güneşli ama buz gibi havalar geliyor. Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz bu soğuk hava dalgasının yıldızları oldu, en çok kar yağışı bu alanlara düştü (ve birkaç gün daha düşecek). Susuz topraklara şifa gibi gelen ve kıymeti 2026 yaz ve sonbaharında daha iyi anlaşılacak yağışlar kaydediyoruz. Umarız yeni yıl Türkiye’de bereketli yağışlarıyla ve su havzalarında seviyelerin yeniden yükseldiği günlerle geçer. Hepimize olabildiğince iyi geçen yıllar, mutlu seneler.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 28 Aralık 2025 (Netanyahu'yu Osmanlı Korkusu Mu Sardı?)

        İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? İsrail Afrika'ya da mı çökecek? İsrail neden şimdi Somaliland'i tanıdı? İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? Trump: Somaliland'ı bilen var mı? İsrail'in Afrika'da planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Dr. Hazar Vural, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit, Gazeteci Nedret Ersanel ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yanıtladı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?