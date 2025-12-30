Türkiye’de soğuk ve yağışlı günler sürüyor. Bugün öğleden sonra kıyı Ege’de ve Marmara’da hava yağmurlu olacak. İstanbul’da tahminen saat 17.00’den itibaren gece yarısına kadar yağacak, bu yağışlı hava Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce yükseklerine kar bırakacak fakat Balıkesir-Çanakkale-Edirne yönünde kar beklenmiyor.

Bolu’da ise son yılların en “beyaz” kış açılışı yaşanıyor. Şehirler arası yollarda trafik dururken, dağlık alanlarda kar kalınlığı şimdiden 1 metreye ulaşıyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Bolu ve yakın çevresinde kar yeniden başlayacak ve 31 Aralık Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürecek. Bolu, Karabük, Kastamonu bu alandaki en yoğun kar yağışının düşeceği merkezler olacak.

REKLAM

Ankara’da ve Eskişehir’de de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar aralıklı ve daha zayıf kar yağışları görülebilir. Ankara’nın kuzey ilçelerinde ise kar örtüsü oluşabilir. Bu gece Akdeniz’in iç kesimlerinde kar bekleniyor. Toroslar beyaza bürünürken Antalya-Konya yolunda kar ve yer yer buzlanma nedeniyle ulaşım aksayabilir.

Doğu Akdeniz’de ve Güneydoğu’da gece yarısından sonra ve özellikle 31 Aralık Çarşamba sabah-akşam arası kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hatay, İskenderun, Antakya çevresinde su baskınları yaşanabilir. Yağış önce kuvvetli yağmurla başlayıp ardından kara dönüşecek görünüyor. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi merkezlerde 31 Aralık’ta kuvvetli kar yağışları görülebilir. Güneydoğu’da ayrıca Şırnak-Hakkari arasında yoğun kar bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli yağmur var, Antalya çevresinde yeni yıl öncesi hava yağmurlu olacak. Muş’tan Erzurum’a, Van’dan Bingöl’e her yerde kuvvetli kar yağışları, yarın gün boyu sürerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar kalınlıklarını 1 metrenin de üstüne taşıyacak. Dik yamaçlı yollarda çığ düşmesi ve heyelan gibi riskler de bu yoğun kar ile hayatımızda olacak. Gelecek 3 gün içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da herhangi bir yol, tıpkı bugün Bolu-Gerede arasında olduğu gibi kar nedeniyle ulaşıma uzun saatler boyunca kapanabilir. Bu duruma hazır olmakta ve acil durumlar dışında yarın akşam bu yollara çıkmamakta yarar var.

REKLAM 31 Aralık Çarşamba tüm Batı Karadeniz’de, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Tokat, Bayburt, Gümüşhane gibi yerlerde kuvvetli kar yağışları görülecek. Bu kar yağışı Doğu Karadeniz’de 1 Ocak Perşembe günü de sürecek görünüyor. Yayla ve köy yollarına ulaşım güçlükle sağlanacaktır, yine acil bir durum haricinde Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine araçla çıkmamakta yarar var. Bu alandaki kar yağışları 2 Ocak Cuma günü kesilecek görünüyor. İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba hem gün içinde, hem de gece saatleri yaklaşırken kar atıştırabilir. Avrupa yakasında ve Boğaziçi çevresinde daha az olmak üzere, Anadolu yakası ve nispeten yüksek kesimlerde birkaç santimetrelik kar örtüsü dahi görebiliriz. Fakat şehrin yollarını zorlayacak, kıyı ilçelerde elle tutulacak bir kar örtüsü beklenmiyor. İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelindeki tüm merkezlerde 1 Ocak Perşembe günü, son ayların en soğuk günü yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları kıyı ilçelerde dahi en çok 2 ila 4°C olurken, gece İstanbul’da sıcaklıklar 0°C’nin altına düşecek. 1 Ocak Perşembe sabahı yolculuk yapacakların köprü ve viyadük gibi yerlerde gizli buzlanmaya dikkat ederek, düşük süratte seyretmesinde yarar var. İstanbul’da karın yerde tutma ihtimalinin en çok olduğu ilçe Şile, yakın çevresindeki ilçelerde de kar yağışı 1 günlük ince bir örtü yapabilir.

REKLAM Ankara’da buz gibi havaya kuvvetli bir kar yağışı eşlik etmedi, fakat yarın sabah saatlerinden itibaren Bolu-Ankara-Kırşehir çevresinde kar yağması bekleniyor. Ankara’da gece saatleri olurken şehrin özellikle kuzey ilçelerinde kar örtüsü görülebilir. Bolu yolları hala riskli. Yeni kar yağışlarıyla Bolu Dağı çevresinde 31 Aralık Çarşamba gecesi ulaşım yine yavaşlayabilir. Bu alandaki kar yağışlarının 1 Ocak Perşembe öğle saatlerine doğru kesilmesi bekleniyor. İzmir ve çevresinde yurdun diğer yerlerinde olduğu gibi hava çok soğuk, İzmir gündüz 5°C, gece ise -1°C’ye kadar soğuyor. Kıyı Ege’de rüzgar diğer çoğu bölgede olduğu gibi kuzeyden esiyor. Soğuk esinti ile hissedilen sıcaklıklar -5°C’lere kadar düşebilir. Hipotermi riskine karşı bu soğukta uzun süre açık alanda kalınmamalı. Akdeniz kıyılarında bile oldukça soğuk, 4°C hissedilen sıcaklıklar bekleniyor. Soğuk hava dalgasının ardından ise 2 Ocak itibari ile batı bölgelerde yeniden hava ısınıyor. Rüzgar güney yönlerden eserek biraz da yağmur getirecek. Yaklaşan hafta sonu sıcaklıklar Marmara’da yeniden 15°C’lere tırmanabilir. Bu durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu için geçerli değil, bu bölgelerde 6-7 gün daha dondurucu gündüz ve gece sıcaklıkları kaydedilecek görünüyor.