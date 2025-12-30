Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Erzurum haberleri: Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3 | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!

        Doğu Anadolu'da hafta sonu başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle Erzurum'un Karaçoban ilçesi, bu gece sıfırın altında 30.3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti

        Giriş: 30.12.2025 - 07:55 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:57
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Erzurum Karaçoban'da, termometre eksi 30.3 dereceyi gördü. Bu ilçeyi, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26.3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

        KENT MERKEZİ EKSİ 12 DERECE OLDU

        AA'daki habere göre Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

        KARS'TA DERELER BUZLA KAPLANDI

        Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19.7 dereceye düştüğü kentte dereler, göller buzla kaplandı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

        Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü. Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken, bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Himmet Bozyel, kar yağışından sonra havaların çok soğuduğunu belirterek, "Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı." dedi.

        ARDAHAN'DA ARAÇLARIN ÜZERİNİ ÖRTTÜLER

        Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürdü. Kentte, birçok noktada etkili olan kar, yer yer ulaşımı aksatıyor. Soğuk havanın buzlanmaya neden olduğu şehirde bazı vatandaşlar araçların üstünü soğuktan korumak için örttü.

        TUNCELİ'DE GÖLETLER DONDU

        Tunceli'de de gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 6 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu, göletler kısmen dondu. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        AĞRI DA EKSİ 20'LERİ GÖRDÜ

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu. İnan Cebe her gün erken saatlerde hayvan pazarına gittiğini belirterek, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devam eder." dedi.

        İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını anlattı.

        Resul Yatmaz, kışın çetin geçtiğini belirterek "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayan araç park halindeki aracı devirdi: O anlar kamerada

        Malatya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan aracın park halindeki aracı devirdiği kaza cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

