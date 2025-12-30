Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İşte dünyadaki en aktif golcü futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte dünyadaki en aktif golcü futbolcular!

        Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2 gol birden atarak toplam gol sayısını 956'ya yükseltti. 40 yaşındaki futbolcu hedefinin 1000 gole ulaşmak olduğunu ve bu sayıya ulaşmadan futbolu bırakmak istemediğini dile getirdi. İşte dünyadaki aktif en golcü futbolcular listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Al Nassr'ın Al-Okhdood ile oynadığı maçta 2 gol birden atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinde 956. golüne imza attı.

        2

        "1000 GOLE ULAŞMAK İSTİYORUM"

        Dubai'de katıldığı bir ödül töreninde konuşan 40 yaşındaki futbolcu, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

        3

        30 yaşından sonra çıktığı maçlarda 493 gol atan ve Portekizli oyuncu, toplamda 956 gole ulaşarak aktif futbolcular listesindeki en golcü oyuncu unvanını pekiştirdi.

        4

        İşte dünyada 'aktif en golcü futbolcular' listesinde son durum...

        5

        44- ANDERSON TALISCA - 210 gol

        6

        38- MAURO ICARDI - 243 gol

        7

        35- DUSAN TADIC - 262 gol

        8

        20- SADIO MANE - 300 gol

        9

        19- THOMAS MÜLLER - 318 gol

        10

        18- CIRO IMMOBILE - 321 gol

        11

        17- ALEKSANDAR MITROVIC - 331 gol

        12

        16- ANTOINE GRIEZMANN - 338 gol

        13

        15- ERLING HAALAND - 339 gol

        14

        14- OLIVIER GIROUD - 351 gol

        15

        13- MOHAMED SALAH - 390 gol

        16

        12- ROMELU LUKAKU - 403 gol

        17

        11- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 404 gol

        18

        10- KYLIAN MBAPPE - 411 gol

        19

        9- NEYMAR - 450 gol

        20

        8- EDIN DZEKO - 454 gol

        21

        7- HARRY KANE - 489 gol

        22

        6- HULK - 503 gol

        23

        5- KARIM BENZEMA - 506 gol

        24

        4- LUIS SUAREZ - 600 gol

        25

        3- ROBERT LEWANDOWSKI - 723 gol

        26

        2- LIONEL MESSI - 896 gol

        27

        1- CRISTIANO RONALDO - 956 gol

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!