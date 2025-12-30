İşte dünyadaki en aktif golcü futbolcular!
Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2 gol birden atarak toplam gol sayısını 956'ya yükseltti. 40 yaşındaki futbolcu hedefinin 1000 gole ulaşmak olduğunu ve bu sayıya ulaşmadan futbolu bırakmak istemediğini dile getirdi. İşte dünyadaki aktif en golcü futbolcular listesi...
Al Nassr'ın Al-Okhdood ile oynadığı maçta 2 gol birden atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinde 956. golüne imza attı.
"1000 GOLE ULAŞMAK İSTİYORUM"
Dubai'de katıldığı bir ödül töreninde konuşan 40 yaşındaki futbolcu, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullandı.
30 yaşından sonra çıktığı maçlarda 493 gol atan ve Portekizli oyuncu, toplamda 956 gole ulaşarak aktif futbolcular listesindeki en golcü oyuncu unvanını pekiştirdi.
İşte dünyada 'aktif en golcü futbolcular' listesinde son durum...
44- ANDERSON TALISCA - 210 gol
38- MAURO ICARDI - 243 gol
35- DUSAN TADIC - 262 gol
20- SADIO MANE - 300 gol
19- THOMAS MÜLLER - 318 gol
18- CIRO IMMOBILE - 321 gol
17- ALEKSANDAR MITROVIC - 331 gol
16- ANTOINE GRIEZMANN - 338 gol
15- ERLING HAALAND - 339 gol
14- OLIVIER GIROUD - 351 gol
13- MOHAMED SALAH - 390 gol
12- ROMELU LUKAKU - 403 gol
11- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 404 gol
10- KYLIAN MBAPPE - 411 gol
9- NEYMAR - 450 gol
8- EDIN DZEKO - 454 gol
7- HARRY KANE - 489 gol
6- HULK - 503 gol
5- KARIM BENZEMA - 506 gol
4- LUIS SUAREZ - 600 gol