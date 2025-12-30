İşte dünyadaki en aktif golcü futbolcular!

"1000 GOLE ULAŞMAK İSTİYORUM"

Dubai'de katıldığı bir ödül töreninde konuşan 40 yaşındaki futbolcu, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullandı.