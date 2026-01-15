Habertürk
        Mardin haberleri: Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü

        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki Mehmet Çiçek ile oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek, tedavi gördükleri hastanelerde bir gün arayla hayatını kaybetti. Peş peşe acı haberi alan Çiçek ailesi hüzne boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:50
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mardin'de acı olay, Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek (80), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        OĞLU DA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        DHA'daki habere göre Çiçek’in oğlu Mahmut Çiçek (55) de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        BİR GÜN ARAYLA 2 ACI HABER

        Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

        YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

        Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.

