Mardin'de acı olay, Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek (80), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

OĞLU DA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

DHA'daki habere göre Çiçek’in oğlu Mahmut Çiçek (55) de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR GÜN ARAYLA 2 ACI HABER

Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.