        İkinci el araç satışları 2025'te rekor kırdı - Otomobil Haberleri

        İkinci elde satışlar artıyor, araçlar yaşlanıyor

        2025 yılında sıfır araçlar ile birlikte ikinci el araç satışları da rekor kırdı. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl devri yapılan araç sayısı 11 milyon 213 bin 405 adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında bu rakam 10 milyon 700 bin bandındaydı. 2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da yüzde 7.4 artışla 33 milyon 612 bin 650'ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, 2025 yılında otomobil ve motosikletler haricinde diğer tüm araç gruplarındaki yaşlanma ise dikkat çekti. Uzmanlar, 2026 yılında ikinci el araç satışlarının yüzde 10 kadar daha artabileceği tahmininde bulunuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:52
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artışla 31 milyon 301 bin 389'dan 33 milyon 612 bin 650'ye yükseldi.

        Bu araçların yüzde 51.7'sini otomobil, yüzde 21.2'sini motosiklet, yüzde 14.6'sını kamyonet, yüzde 6.9'unu traktör, yüzde 3.1'ini kamyon, yüzde 1.6'sını minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        İKİNCİ ELDE REKOR SATIŞ

        Devri yapılan, yani ikinci el olarak satılan araç sayısı ise 2025 yılında 11 milyon 213 bin 405 adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında bu rakam 10 milyon 700 bin bandındaydı.

        TÜİK'in açıkladığı verilerdeki bir diğer dikkat çeken rakam ise, 2025 yılı içinde devri yapılan araç sayısının en fazla Aralık ayında gerçekleşmesi oldu.

        Kampanyaların etkisi ile Aralık'ta yaklaşık 200 bin adet sıfır aracın satıldığı Türkiye'de, yılın son ayında devri yapılan araç sayısı da 1 milyon 158 bin 490 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, ay bazında 2025'teki en yüksek devir sayısı oldu.

        Otomobil satışlarında yıl içindeki en yüksek ikinci satış adedine Aralık'ta ulaşıldı. 2025 yılı sonunda devri yapılan otomobil sayısı 798 bin 616 adet oldu.

        TRAFİKTEKİ ARAÇLAR YAŞLANIYOR

        Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14.2, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 11.8 olarak hesaplandı.

        2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerde ortalama yaş 14.2, minibüslerde 16.2, otobüslerde 16.5, kamyonetlerde 14.2, kamyonlarda 18.4, motosikletlerde 9.9, özel amaçlı taşıtlarda 15.7 ve traktörlerde 24.9 şeklinde kayıtlara geçti.

        2024 yılında trafiğe kayıtlı araçlarında ortalama yaşı 14.3'tü. Fakat, son 1 yıl içinde trafiğe kayıtlı otomobillerin ortalama yaşı aynı kalırken, motosikletler hariç diğer tüm araç gruplarında yaşlanma dikkat çekiyor.

        Minibüslerin 2024'teki ortalama yaşı 16 olarak ölçülürken, otobüslerin yaşı 16.2, kamyonların yaşı 13.9, motosikletlerin yaşı 10.2 ve özel amaçlı taşıtların yaşı 15.3 şeklinde kayıtlara geçmişti.

        2026'DA SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

        2025 yılında, sıfır otomobil pazarına paralel şekilde ikinci el otomobil pazarında da tarihi bir rekor kırıldığına değinen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bu güçlü performans, ikinci el pazarının artık yapısal olarak yüksek hacimli ve sürdürülebilir bir zemine oturduğunu net biçimde gösteriyor" dedi.

        2026 yılı için ikinci el otomobil pazarında en az yüzde 5 seviyesinde bir büyüme beklendiğini de kaydeden Yalçın, "Olumlu senaryoda bu artışın yüzde 5–10 bandına ulaşması mümkün. Mevcut göstergeler, pazarın daralmasına işaret etmiyor, aksine ikinci el satışlarının artış trendini koruyarak yoluna devam edeceğini ortaya koyuyor. Fiyatların sağlıklı bir zemine oturması, 2026 yılında da ikinci el pazarındaki hacim artışını destekleyen temel dinamiklerden biri olacak" tahminlerini paylaştı.

