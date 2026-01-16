Habertürk
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor

        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor

        ABD'nin Minneapolis kentinde 7 Ocak günü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını öldürmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:30
        1

        ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE operasyonu sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Goodun vurularak öldürülmesinin ardından, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimine (ICE) karşı protestolar devam ediyor.

        2

        TRUMP: İSYAN YASASI'NI DEVREYE SOKABİLİRİM

        ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının bir kadını vurmasının ardından ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini bildirdi.

        İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.

        3

        NE OLMUŞTU?

        ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

        4

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

        5

        ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

        6

        Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

        7

        Öldürülen kadın 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.

        8

        ABD'de o günden bu yana başlayan protestolar sürüyor.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

