Efes’in Sırrı sinemada, Ata Demirer sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor. SüngerBob: Korsan Macerası filminde büyük biri olmak için can atan SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç'e kanıtlamak amacıyla, gizemli ve korsan ruhlu hayalet Uçan Hollandalı'nın peşine düşüyor.

28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı, Kemik Tapınağı'nı yapmış olan Dr. Kelson ile çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal'ın hikâyesini anlatıyor.

Haftanın aile filmi Efes'in Sırrı, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluklarına dönen bir grup arkeologla yolunun kesişmesiyle atıldığı macerayı beyazperdeye taşıyor.

Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı ise küçük izleyiciler için vizyondaki yerini alıyor.

Seda Özelsoy'un yazıp yönettiği, Gökçe Bahadır'n yapımcılığını üstlendiği, Eren Balkan, Gülçin Kültür Şahin ve Mert Aydın'ın oynadığı Ehlikeyf, 19 Ocak'ta Zorlu PSM sahnesinde.

Kaç Para Bi Fön?, kilitli bir evde mahsur kalan bir çiftin, bastırılmış duygularının ve 10 yıllık ilişki hesaplaşmasının komik hikâyesini anlatıyor. Pelin Karahan ve Tuna Kırlı'nın sahnedeki bu tempolu komedisi, 21 Ocak'ta DasDas sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.