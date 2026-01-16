Efes’in Sırrı sinemada, Ata Demirer sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta kültür sanat ajandası; animasyondan maceraya uzanan yeni filmlerden, tiyatro sahnelerindeki prömiyerlere, konserlerden sergilere kadar geniş bir seçki sunuyor. Efes'in Sırrı, SüngerBob: Korsan Macerası ve 28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı sinemada öne çıkarken, Kaç Para Bi Fön? ve Ehlikeyf tiyatroda, Ata Demirer ve Tarkan sahnede, Please Do Not Disturb sergisi ise sergi rotasında haftada öne çıkıyor
Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor. SüngerBob: Korsan Macerası filminde büyük biri olmak için can atan SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç'e kanıtlamak amacıyla, gizemli ve korsan ruhlu hayalet Uçan Hollandalı'nın peşine düşüyor.
28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı, Kemik Tapınağı'nı yapmış olan Dr. Kelson ile çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal'ın hikâyesini anlatıyor.
Haftanın aile filmi Efes'in Sırrı, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluklarına dönen bir grup arkeologla yolunun kesişmesiyle atıldığı macerayı beyazperdeye taşıyor.
Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı ise küçük izleyiciler için vizyondaki yerini alıyor.
Seda Özelsoy'un yazıp yönettiği, Gökçe Bahadır'n yapımcılığını üstlendiği, Eren Balkan, Gülçin Kültür Şahin ve Mert Aydın'ın oynadığı Ehlikeyf, 19 Ocak'ta Zorlu PSM sahnesinde.
Kaç Para Bi Fön?, kilitli bir evde mahsur kalan bir çiftin, bastırılmış duygularının ve 10 yıllık ilişki hesaplaşmasının komik hikâyesini anlatıyor. Pelin Karahan ve Tuna Kırlı'nın sahnedeki bu tempolu komedisi, 21 Ocak'ta DasDas sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.
Konser ve sahne gösterileri ajandasında ise Ata Demirer Gazinosu, 22-23 Ocak tarihlerinde nostalji ve mizahı bir araya getiren gösterisiyle izleyiciyle buluşuyor.
Türk pop müziğinin yıldız ismi Tarkan ocak ayı boyunca Volkswagen Arena sahnesinde.
Sergi rotasında ise Please Do Not Disturb başlıklı sergi, 24 Ocak'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Dokuz x-ist sanatçısı karma sergi ile Pera Palace'ta konaklamış ya da konakladığı rivayet edilen figürleri, biyografik bir temsilden ziyade çağdaş sanatçıların yorumları aracılığıyla yeniden düşünmeye davet ediyor.
Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.