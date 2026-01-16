Geçirdiği ağır grip nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 97 yaşındaki Haldun Dormen'in tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde yapıldı.

Haldun Dormen, yoğun bakımda olmasından dolayı bir açıklamada bulunarak; sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Duayen sanatçı; "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen - Ömer Dormen

Haldun Dormen, hastalığının daha da artması nedeniyle 3 gün önce entübe edildi. Dormen'in entübe edilmesinden dakikalar sonra sosyal medya da "Haldun Dormen vefat etti" şeklinde içerikler türedi.

Oğlu Ömer Dormen, bunun üzerine bir açıklama yaparak; "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Temsili fotoğraf Hayatta olan bir ünlünün vefat ettiğine dair içerikler üretmek, ne yazık ki sosyal medyada defalarca karşılaştığımız bir durum haline geldi. Tek amacı takipçi sayısını artırmak olan bu paylaşımlar; söz konusu kişilerin ailelerinin, yakınlarının ve sevenlerinin neler hissedeceğini hiçe sayıyor. Kimseye yapılmaması gereken bu saygısızlığın, nezaketiyle örnek olan Haldun Dormen gibi birine de yapılması; hem ailesini hem de hayranlarını derinden yaraladı. "ARTIK ALMA" Yıl 1990.. Feriköy Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığım zamanlardı. Dormen Tiyatrosu, öğrenci yurdunun yan binasındaydı. Bu nedenle sık sık oyunları seyretmeye giderdim. Bir akşam önünden geçerken tiyatronun önünde aşırı kalabalığa denk geldim. Promiyer varmış. Galaya gelen ünlülerin kim olduğunu merak ettiğim için kapı girişinin bir köşesinde seyre daldım. Haldun Dormen, kapıda konuklarını karşılıyordu. Bir ara yanıma gelip; "İçeriye girmek ister misin?" diye sordu. O zamana kadar tanışmadığımız Haldun Dormen'in yanıma gelip beni galaya davet etmesinin verdiği şaşkınlıkla; "Teşekkür ederim. Kıyafetim uygun değil" şeklinde cevap verdim. Konuşma sonra şöyle devam etti; - O zaman oyunları seyretmeye gel. - Yandaki öğrenci yurdunda kalıyorum. Zaten her oyunu seyretmeye geliyorum. - Bilet alıyor musun? - Tabii, alıyorum. - O zaman artık alma. Bekle burada, hemen geliyorum. İçeriye girip elinde, "Davetlimdir" yazılı ve imzasının bulunduğu kartvizitle geldi. Yıllar sonra yaptığımız bir röportajda; "Haldun bey, zamanında aramızda böyle bir sohbet geçmişti. Hep merak ediyorum. O akşam, o kalabalıkta benim farkıma nasıl vardınız? Gülerek şöyle dedi; "Çünkü orada tanımadığım bir tek sen vardın. Kim olduğunu merak ettim." Temsili fotoğraf Beni o kalabalığın içinde fark etmesi, onun dış dünyaya ne denli açık olduğunun ve sınıf farkı gözetmeyen hümanist kimliğinin en somut kanıtıydı. En seçkin konuklarından, henüz tanışmadığı birine kadar herkese aynı zarafetle yaklaşması, onun gerçek bir beyefendi sıfatını neden hak ettiğini gösteriyordu. Başarısının temelindeki o bitmek bilmeyen merak duygusu, sanatı ticari bir meta değil, paylaşılan bir değer olarak gördüğünü kanıtlıyordu. Gençliği yüreklendirmeyi misyon edinen Haldun Dormen, o günkü hamiliğiyle bana sadece bir jest yapmamış; o 5 dakikalık sohbetimize sığdırdığı tavrı ve cümleleriyle hayatım boyunca bana pusula olacak bir kılavuz sunmuştu.

NELER GÖRDÜ? ♦ 1928'de Mersin’de dünyaya geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti henüz 5 yaşındaydı. ♦ Çocukluğu ve gençliği, modern Türkiye’nin inşasıyla eş zamanlı ilerledi. ♦ Atatürk vefat ettiğinde; 10, II. Dünya Savaşı başladığında; 11, insanoğlu Ay’a ayak bastığında ise 41 yaşındaydı. ♦ Cep telefonunun Türkiye’ye girişine; 66, sosyal medyanın doğuşuna ise 76 yaşında tanıklık etti. Haldun Dormen, kariyerini 80 yıldır değişmeyen tek bir felsefeyle sürdürüyor; çalışma azmi, üretim tutkusu ve sanata duyduğu yüksek saygı ve sonsuz aşk. "OLACAKSAN EN İYİSİ OL" Haldun Dormen’in sanat yolculuğu, çocukken geçirdiği talihsiz bir kaza ve ardından gelen bir mucizeyle başladı. Çatıdan düşerek yaralanan Haldun Dormen'in babası Sait Ömer Dormen, oğlunun teselli bulması için Almanya’dan kuklalar getirdi. Bu kuklalar, onun ilk sahnesi oldu. Arkadaşlarına 50 kuruş karşılığında temsiller düzenleyerek tiyatrosunun tohumlarını o günlerde attı. Haldun Dormen'in o günlerde diline pelesenk olan cümle şuydu; "Her şeyi, herkes kadar iyi yaparım"... REKLAM Galatasaray Lisesi'nin katı disiplininden Robert Kolej’in özgür atmosferine geçince tiyatro yeteneğini keşfetti. Ailesinden gizli başvurduğu Yale Üniversitesi'ne kabul edildiğinde babasının nasihatı, hayat boyu pusulası oldu; "Olacaksan ol ama en iyisi ol." Yale Üniversitesi'ndeki başarısıyla Hollywood yapımcılarının radarına girmesine rağmen, "Ben Türkiye'yi ve Türklüğümü seviyorum" diyerek vatanına döndü. İstanbul'a gelir gelmez efsanevi isim Muhsin Ertuğrul’un kapısını çalarak işin mutfağına girdi.

BİR OKUL BİR EKOL: DORMEN TİYATROSU 1957'de henüz 29 yaşındayken kurduğu Dormen Tiyatrosu, 'Bulvar komedisi" ve Batılı tarzda müzikallerin Türkiye'deki öncüsü olmasının yanı sıra; Erol Günaydın, Metin Serezli, Gülriz Sururi ve İzzet Günay gibi onlarca yıldızın yetiştiği bir okul oldu. 1961’de sahnelediği 'Sokak Kızı Irma', Türkiye’nin Batılı anlamdaki ilk müzikali olarak tarihe geçti. 1960'lı yıllar, Türk sinemasının yılda 200 film ürettiği yıllar... Haldun Dormen, sinemanın çekim gücüne kapılarak biri 1965, diğeri 1966'da olmak üzere iki film çekti. 'Bozuk Düzen'... Yapımcı, yönetmen ve senarist. Antalya Film Festivali'nde 'Film', 'Senaryo' ve 'Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı. 'Güzel Bir Gün İçin'... Yapımcı, yönetmen ve oyuncu. Antalya Film Festivali'nde 'Senaryo' ve 'Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı. Bu filmler o dönem halktan beklenen ilgiyi görmese de Dormen, bunu yıllar sonra "Zamanından önce yapılmış işlerdi" diyerek açık yüreklilikle değerlendirecekti.

REKLAM ZORLUKLAR KARŞISINDA DİMDİK BİR DURUŞ Televizyonun yaygınlaşması ve ekonomik krizler nedeniyle 1972’de tiyatrosunu kapatmak zorunda kaldı. Büyük bir yıkım yaşasa da 1980'lerde küllerinden yeniden doğdu. Borçlarını ödemek için evindeki tabloları satacak kadar fedakârlık yapsa da 2001'de tiyatrosunu ikinci kez kapatmak zorunda kaldı. Ancak bu, onun için bir son değil; 'Tüccarlık' yükünden kurtulup sadece sanatına odaklandığı yeni bir başlangıç oldu. Haldun Dormen’in yazdığı kitaplar; sadece kendi hayatını değil, Türkiye’nin kültürel dönüşümünü de gözler önüne serdi. HALDUN DORMEN'İN KİTAPLARI ♦ Sürç-ü Lisan Ettikse... Dormen Tiyatrosu'nun kuruluşundan kapanışına kadar geçen süreci ve o dönemin sanat çevresini anlattı. ♦ Antrakt... Tiyatro dünyasındaki anılarını ve sahne arkası disiplinini ele aldı. ♦ İkinci Perde... Kariyerinin olgunluk dönemini ve televizyon yıllarını kapsadı. ♦ Nerede Kalmıştık?... Hayatının daha geç dönemlerini, akademik çalışmalarını ve bitmeyen enerjisinin kaynağını paylaştı. ♦ Haldun Dormen Soruyor... Çeşitli sanatçılarla yaptığı söyleşileri derledi, Haldun Dormen'in başlamasında öncüsü olduğu, devam etmesinde ise büyük emek verdiği Afife Tiyatro Ödülleri, 1997'den bugüne kadar Türkiye'nin elit törenlerinden biri olurken, Türkiye'de tiyatroya verilen değerin kurumsallaşmasını sağladı. Haldun Dormen, Afife Tiyatro Ödülleri'ne rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle katıldı. 97 YAŞINDA BİR SAHNE DEVRİMCİSİ Bugün 97 yaşında olan Haldun Dormen, hâlâ sahnede oyunlarını sergilemeye, üniversitelerde hocalık yapmaya devam etti. Bir sezona 4 oyun sığdırıp şehir şehir turnelere çıkan Dormen, 1998’de aldığı 'Devlet Sanatçısı' ünvanını her gün yeniden hak etti.