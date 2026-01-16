Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulundu. İtalya ekibi, sarı-kırmızılıların teklifini yetersiz bularak reddetti.
Devre arası transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, transferde gaza bastı.
İTALYA ÇIKARMASI!
Sarı-kırmızılılarda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız, Milano'ya giderek transfer temaslarını sıklaştırdı.
G.Saray'da yöneticiler, orta saha takviyesi konusunda ince eleyip sık dokurken, gündeme yeniden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geldi.
INTER'E TEKLİF!
Galatasaray'ın milli yıldız için Inter'e 15 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
INTER TEKLİFİ REDDETTİ!
İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi yetersiz bularak reddetti.
AY SONUNDA DÖNECEK
Geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildiği açıklanırken; oyuncunun ay sonuna doğru sahalara dönebileceği kaydedilmişti.