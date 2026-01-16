Habertürk
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!

        Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulundu. İtalya ekibi, sarı-kırmızılıların teklifini yetersiz bularak reddetti.

        Giriş: 16.01.2026 - 09:28 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:28
        1

        Devre arası transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, transferde gaza bastı.

        2

        İTALYA ÇIKARMASI!

        Sarı-kırmızılılarda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız, Milano'ya giderek transfer temaslarını sıklaştırdı.

        3

        G.Saray'da yöneticiler, orta saha takviyesi konusunda ince eleyip sık dokurken, gündeme yeniden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geldi.

        4

        INTER'E TEKLİF!

        Galatasaray'ın milli yıldız için Inter'e 15 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

        5

        INTER TEKLİFİ REDDETTİ!

        İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi yetersiz bularak reddetti.

        6

        AY SONUNDA DÖNECEK

        Geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildiği açıklanırken; oyuncunun ay sonuna doğru sahalara dönebileceği kaydedilmişti.

        7

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon Çizme temsilcisinde 22 maçta 1.611 dakika süre aldı ve 8 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

        8

        Inter'le 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...

