Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama: Kararını duyurdu!

"KENDİMİ RIVALDO'YA BENZETİYORUM"

"Dostum, ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmadım, her zaman sahada daha çok varlığımı hissettirdim. Beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii..."