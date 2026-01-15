Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam ‘Türkiye’nin St.-Tropez’si’ denildi! Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde

        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesine girdi!

        Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam stili yayınlarından Travel + Leisure, her yıl seçkin editörlerin seçimiyle hazırlanan ‘2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon’ listesini yayımladı.

        Küresel ölçekte 100’ün üzerinde destinasyonun değerlendirildiği seçkide, ‘2026 Yılın Destinasyonu’ Brezilya seçilirken, Türkiye’den Bodrum da yer aldı.

        BEACH VIBES KATEGORİSİNDE BODRUM

        ‘2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon’ listesinde yer alan destinasyonlar; kültür, sanat, gastronomi, doğa ve deniz turizmi gibi farklı deneyim alanları dikkate alınarak belirlendi.

        Travel + Leisure’ın Beach Vibes başlığı altında seçkide Bodrum da yerini aldı. Bodrum, yayında ‘Türkiye’nin St.-Tropez’si’ olarak tanımlandı. Seçkide Bodrum’un yanı sıra, Miami, Cayman Adaları, Isla Mujeres de yer aldı.

        REKLAM

        Bodrum’un, geçmişte mütevazı bir balıkçı kasabasıyken; bugün lüks otelleri, canlı gece hayatı, gastronomi çeşitliliği ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü bir cazibe merkezi haline geldiği vurgulandı.

        YÜZDE 85 ARTAN İLGİ

        Yayında, Skyscanner’ın seyahat trendleri verilerine de yer verilerek, Bodrum’a yönelik aramaların yıllık bazda yüzde 85 oranında arttığı bilgisi paylaşıldı. Bu artışın, destinasyonun uluslararası görünürlüğünün güçlenmesine işaret ettiği belirtildi.

        Travel + Leisure, Bodrum’daki turizm ivmesini destekleyen gelişmeler arasında, Maxx Royal Bodrum Resort’un 2024 yılında hizmete açılmasını da vurguladı. Yayında, yeni ve nitelikli marka yatırımlarının Bodrum’un küresel turizm ligindeki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

        ULAŞIM OLANAKLARI VURGULANDI

        Bodrum’un ulaşım olanaklarının da çeşitlendiği ifade edilerek; Ryanair’in Londra Stansted–Bodrum hattını, SunExpress’in ise 2026 yaz sezonunda Manchester–Bodrum direkt uçuşunu programına ekleyeceği bilgisi paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elazığ'da yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle kayarak dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        #BODRUM
        #2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon
        #Travel + Leisure
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?