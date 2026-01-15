Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!

        Antalya'da, huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 66 yaşındaki İzzettin Süğüt için mütalaasını veren savcı, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

        Giriş: 15.01.2026 - 07:20 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:15
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Antalya'da olay, 3 Mayıs 2024'te Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

        İzzettin Süğüt (66), kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

        SALDIRI SONRASI KAÇTI

        DHA'daki habere göre Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

        İLK DURUŞMADA KENDİSİNİ SAVUNDU

        'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada, 5 yıldır huzurevinde kaldığını, epilepsi hastası olduğunu, daha önce ağır bir beyin kanaması geçirdiğini belirterek, hastane randevusu için kendisine huzurevi aracı verilmediğini, parası olmadığı halde taksiyle gönderilmek istendiğini söyledi.

        AMACI MÜDÜRÜ KORKUTMAKMIŞ

        Bunun üzerine hemşirenin yüzüne eliyle dokunduğunu, ancak hemşirenin ‘Beni darp etti’ diye bağırdığını ifade eden Süğüt, daha sonra kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadığını, tehdit edildiğini ve imza atmaya zorlandığını dile getirdi.

        Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül hayatını kaybetti.
        Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül hayatını kaybetti.

        Süğüt, ertesi gün huzurevinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve kendini kaybettiğini, sinirle mutfağa gidip eline geçen bıçağı aldığını, amacının müdürü korkutmak olduğunu ancak kendinden geçerek oda arkadaşları Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel’e saldırdığını, Selçuk’un ise kendisini durdurmaya çalıştığını söyledi.

        Olayda, 66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi.
        Olayda, 66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi.

        YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

        Tutuklu sanık İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “Olaya itirazım yok. Bu olayı yapan da yaptıran da başhemşire Funda Hanım ile şube müdürü Ethem Bey'dir. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" dedi.

        SAVCI MÜTAALAYI AÇIKLADI

        Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'a yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürme’, Ahmet Özdemirel yönünden ise ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        "Herkes fikrini kendine saklasın"

