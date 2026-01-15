Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!

Antalya'da olay, 3 Mayıs 2024'te Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

İzzettin Süğüt (66), kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

SALDIRI SONRASI KAÇTI

DHA'daki habere göre Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

İLK DURUŞMADA KENDİSİNİ SAVUNDU

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada, 5 yıldır huzurevinde kaldığını, epilepsi hastası olduğunu, daha önce ağır bir beyin kanaması geçirdiğini belirterek, hastane randevusu için kendisine huzurevi aracı verilmediğini, parası olmadığı halde taksiyle gönderilmek istendiğini söyledi.

AMACI MÜDÜRÜ KORKUTMAKMIŞ

Bunun üzerine hemşirenin yüzüne eliyle dokunduğunu, ancak hemşirenin ‘Beni darp etti’ diye bağırdığını ifade eden Süğüt, daha sonra kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadığını, tehdit edildiğini ve imza atmaya zorlandığını dile getirdi.