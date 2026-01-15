Habertürk
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması! Inter'le görüşme... - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!

        Geçtiğimiz günlerde Milano'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız'ın, bugün veya yarın Inter'le Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için masaya oturulacağı öğrenildi.

        Giriş: 15.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:01
        1

        Devre arası transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, transferde gaza bastı.

        2

        İTALYA ÇIKARMASI!

        Sarı-kırmızılılarda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız, Milano'ya giderek transfer temaslarını sıklaştırdı.

        3

        G.Saray'da yöneticiler, orta saha takviyesi konusunda ince eleyip sık dokurken, gündeme yeniden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geldi.

        4

        INTER'LE GÖRÜŞME!

        Galatasaray'ın bugün veya yarın milli yıldız için Inter'le masaya oturacağı öğrenildi.

        5

        AY SONUNDA DÖNECEK

        Geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildiği açıklanırken; oyuncunun ay sonuna doğru sahalara dönebileceği kaydedilmişti.

        6

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon Çizme temsilcisinde 22 maçta 1.611 dakika süre aldı ve 8 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

        7

        Inter'le 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...

        8
