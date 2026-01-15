Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski voleybolcu Derya Çayırgan ve eski futbolcu Ümit Karan da bulunuyor
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, AA'nın haberine göre; eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da arasında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
ÜMİT KARAN DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.