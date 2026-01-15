Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski voleybolcu Derya Çayırgan ve eski futbolcu Ümit Karan da bulunuyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:28
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, AA'nın haberine göre; eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da arasında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

        ÜMİT KARAN DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

        Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
        Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. (IHA)

